Savcı Zekeriya Öz, TİB hakkında suç duyurusunda bulundu

Bolu Cumhuriyet Savcılığına atanan Zekeriya Öz, kendisiyle ilgili mahkeme kararını uygulamadığı iddiasıyla TİB görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

17 Aralık operasyonunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden, önce Bakırköy’e ardından da Bolu’ya atanan Zekeriya Öz'ün avukatları aracılığıyla yaptığı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.

Dilekçede, bir gazetenin internet sitesinde yalan, asılsız, iftira ve hakaret niteliğinde ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçunu oluşturacak biçimde yayınlar yapıldığı, bu yayınlara karşı erişimin engellenmesi talebiyle Bakırköy 5. Sulh Ceza Mahkemesine başvurulduğu belirtildi.

Mahkemenin Öz hakkındaki yayınlara erişimin engellenmesi kararını verdiği ifade edilen dilekçede, kararının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) faks yoluyla bildirildiği ve yasa çerçevesinde bu kararın en geç 4 saat içerisinde yerine getirilmesi gerektiği ancak TİB'in mahkemenin kararına rağmen başvurularını yerine getirmemek için direndiği savunuldu.

Dilekçede, Öz'ün Anayasa tarafından korunan kişilik hakları, cevap ve düzeltme hakkı, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması gibi birçok hakkının ihlal edildiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Mahkeme kararının yerine getirilmemesiyle yayın sahiplerinin sicillerinde herhangi bir kayıt bulunmamasından dolayı 'güvenilir gazetecilik' sıfatını koruyarak gerek reklam alımları hususunda maddi gerekse duyulan güven hususlarında gayri maddi menfaat elde etmektedirler.''

Dilekçede, TİB görevlileri hakkında, ''görevi kötüye kullanma'' iddiasıyla dava açılması istendi.