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Savcı Zekeriya Öz'den Sarıkaya'lı mesajı

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası iki kez görev yeri değiştirilen Bolu Savcısı Zekeriya Öz, Sarıkaya'lı mesajı Twitter hesabından paylaştı

23 Şubat 2014 01:00

Arzu Yıldız/Ankara

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası iki kez görev yeri değiştirilen Bolu Savcısı Zekeriya Öz, Twitter'da Şemdinli dosyası sürecinde öne çıkan Savcı Ferhat Sarıkaya'lı bir mesaj yazdı.

Öz, Şemdinli iddianamesini yazdıktan sonra meslekten men edilen ve 12 Eylül 2010 referandumu ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) başvurusunun kabulüyle savcılığa geri dönen Ferhat Sarıkaya'nın fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

Zulüm edenler nerde
Ferhat'lar her yerde.
Atanda attıranda yok.
Adları bile silindi,
Tarihin kirli sinesinde.

 

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