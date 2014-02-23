Savcı Zekeriya Öz'den Sarıkaya'lı mesajı

Arzu Yıldız/Ankara

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası iki kez görev yeri değiştirilen Bolu Savcısı Zekeriya Öz, Twitter'da Şemdinli dosyası sürecinde öne çıkan Savcı Ferhat Sarıkaya'lı bir mesaj yazdı.

Öz, Şemdinli iddianamesini yazdıktan sonra meslekten men edilen ve 12 Eylül 2010 referandumu ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) başvurusunun kabulüyle savcılığa geri dönen Ferhat Sarıkaya'nın fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

Zulüm edenler nerde

Ferhat'lar her yerde.

Atanda attıranda yok.

Adları bile silindi,

Tarihin kirli sinesinde.