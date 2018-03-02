Savcı: Zekeriya Öz, "Kaçmasaydım şov yapacaktım" demiş

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını yürütülen savcılardan biri olan firari Zekeriya Öz'ün, 'FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan 'ByLock’taki kullanıcı adının ‘limitsiz’ olduğu belirtildi. 2015 Ağustos’ta Gürcistan üzerinden Avrupa’ya kaçan Zekeriya Öz hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin soruşturma yürtülüdüğü bildildi. Soruşturma dosyasında, Öz'ün, ByLock'a en son 13 Şubat 2016'da girdiği, 21 Ağustos 2015 tarihli mesajında ise, “Eğer ‘kaçmak yok sonuna kadar direnişe devam’ denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum" şeklinde yazdığı belirtildi.

Öz'de 'limit' yok

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen Öz’ün yazışmaları, soruşturma dosyasına girdi. Öz’ün, “limitsiz” kullanıcı adını kullandığı ByLock’a en son 13 Şubat 2016’da erişim sağladığı belirlendi. Şifresinin de “3526.zeki” olduğu tespit edildiği Öz’ün kişi listesinde, 16 FETÖ’cünün bulunduğu ByLock’ta bir de grubunun olduğu anlaşıldı. Kaçtıktan günler sonra 'FETÖ’cü firari hakim Mehmet Karababa ile konuşan firari Öz, ByLock’tan şov yapıyor. Örgütün ‘kaçın’ talimatı verdiğini itiraf eden Öz, 21 Ağustos 2015 tarihli mesajında, “Eğer ‘kaçmak yok sonuna kadar direnişe devam’ denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Strateji değişti, onlara moral kazandırmama üzerine döndü sanırım. Teslim olsak onun görüntüleri üzerinden şov yapacaklardı. İçeridekiler ‘iyi ki kaçtılar’ diye sevinmişler” diyor.

Gülen'den 'dayı' diye bahsediyor

ByLock içeriklerinde Öz’ün, Fethullah Gülen’den ‘dayı’ diye bahsettiği belirlendi. Öz, Mehmet Karaba ile yaptığı başka bir konuşmada ise bir tane daha sahte pasaport yaptırmak gerektiğini söylüyor. Öz, o mesajında, “Abi buradan uzun süreli bir yere gidecekmişiz ve orada ev tutulacakmış, haberiniz var mı? Uzun süre kalacaksak evde yapılacak iş varsa yapabiliriz. Abi bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim. O pasaportla Beyaz Rusya dahil her yere gidebiliriz. 15 günü kadar hazırlatabilirim” ifadesini kullanıyor.

HSK’nın görüşeceği konudan haberdar

Mesajlardan meslekten ihraç edilen Zekeriya Öz’ün, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kendi dosyalarını görüşeceğinden haberdar olduğu da anlaşılıyor. 15 Aralık 2015 tarihli mesajında Öz, “Bizim ihracı Genel Kurul’da görüşecekler, dua et” diyor. Öz’ün ayrıca zaman zaman yer değişikliği yaptığı ByLock mesajlarına yansıdı. Sabah karanlıkta çıkmak gerektiğini söyleyen ve alınacak erzakları sıralayan Öz, “Nakil işini siz mi halledeceksiniz, nasıl yapacağız, bavullar bizim yanımızda mı olacak, yer belli mi, araba büyük mü, tabak-çanak, battaniye alacak mıyız?” şeklinde sorular soruyor.

Evde bunaldık ağabey

Öz’ün, örgüt üyeleriyle lobi bahçesinde buluştuğu, dışarı çıkmak için de bir örgüt mensubundan izin istediği ortaya çıktı. Gürcistan’dan kısa bir süre sonra FETÖ’cülerin de çoğunlukta olduğu Almanya’ya geçen Öz, “Abi bunaldık, sokağa çıkıp gezeceğiz. Bu kadar sıkmaya gerek yok. Şapka gözlük takarım, sıkıntı olmaz” mesajını paylaşıyor. Öz’ün, buluştuğu örgüt üyeleriyle de nargile içtiği anlaşılıyor. Bir başka mesajında da kese isteyen Öz, “Biraz garip gelebilir lakin bana kese lazım. Bekar eli gibi bir ahşabın ucuna tutturulmuş lif yani banyo için, sırtıma uzanamıyorum da” diyor.