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Ersanlı’ya 22,5, Zarakolu’na 15 yıl hapis istemi

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen, PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya ilişkin soruşturmayı tamamladı

19 Mart 2012 19:06

 

T24 - 193 şüphelinin yer aldığı KCK soruşturmasına ilişkin iddianame tamamlandı. “Örgüt yöneticiliği”yle suçlanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın örgüt yöneticiliğinden 22,5 yıla, Ragıp Zarakolu'nun “örgüte yardım etmek” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.
 
2400 sayfalık iddianame İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin yaklaşık 150 ek delil klasörü bulunuyor
 
 

Ersanlı'ya terör örgütü yöneticiliği suçlaması

 
 
İddianemede ‘terör örgütüne yardım ve yataklıkla’ suçlanan yayımcı Ragıp Zarakolu’nun 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. ‘Terör örgütü yöneticisi olmak’ ile suçlanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor.
 
 
 

'Siyaset akademileri sorumlusu'

 
 
Büşra Ersanlı’nın örgüt yöneticiliği ile suçlanmasının nedeni ise ‘BDP’nin siyaset akademisi’ oldu. İddianamede BDP’nin siyaset akademisinin terör örgütü PKK-KCK’nın güdümünde olduğu ve Ersanlı’nın bu siyaset akademilerinin sorumlusu olduğu belirtiliyor
 
 
 

KCK'nın lider üç üyesi

 
 
İddianamede KCK içindeki hiyerarşide Murat Karayılan’dan sonra gelen 3 kişilik ‘KCK yürütme kurulu’ üyesi anlatılıyor.
 
 
 

İddianamede bir numaralı sanık yürütme kurulundan

 
 
İddianamede bu üç isimden biri olan Kudbettin Yazbaşı bir numaralı sanık olarak yer alıyor. ‘KCK yürütme kurulu’ üyesi Ali Durç ise iddianamenin firari şüphelisi olarak iddianamede yer alırken, diğer yürütme kurulu üyesi Nihat Oğraş hakkında ise Haziran ayında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldığı iddianamede anlatıldı.
 
İddianamede KCK’nın İstanbul’daki yönetim kadrosunun yer aldığı, seçim sürecindeki molotoflu eylemlerin anlatıldığı kaydedildi.

 

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