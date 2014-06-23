'Savcı ve emniyet personelinin çalışması boşa mı?'

Yargıtay tarafından onanan ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebinde bulunduğu, futbolda şike davasına yönelik tepkiler sürüyor.



Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Köksal Güney yaptığı açıklamada, böyle bir kararı beklemediklerini belirterek, "Suç, delilleriyle ortadayken böyle bir karar verilmesi yargı kararının hiçe sayılması gibi bir olay. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları ve emniyet personelinin çalışması o zaman boşa mı?



Bu çok ilginç bir durum. Elde, sonuçta deliller var. Bu deliller için ne diyeceğiz? Bütün bunları yok saymak ve yeniden yargılama kararı şahsen beni şoke etti. Çünkü her şey ortada. Günlerce ve aylarca yapılan dinlemeler var" diye konuştu.



Konuyla ilgili UEFA ve CAS'ın verdiği kararları anımsatan Güney, "Bunlara ilaveten UEFA ve CAS'ın kararları var. O zaman bunlar da mı aleyhte davrandı?" ifadesini kullandı.

Güney, kararla ilgili kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve hukuk kurulunun değerlendirme yapacağını, değerlendirme sonucunda nasıl bir yol izleneceğine karar verileceğini sözlerine ekledi.