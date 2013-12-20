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Savcı, tutuklu üç BDP'li vekil için tahliye talebinde bulundu

Savcı, BDP'li üç vekilin tahliyesini taelp etti

20 Aralık 2013 15:06


BDP ’nin tutuklu milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız ve Kemal Aktaş'ın, daha önce tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine yaptıkları itiraz başvurusuna ilişkin mütalaa hazırlayan savcı, üç vekilin de tahliyesini talep etti.

CHP ’nin tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'a ilişkin tahliye kararının ardından tutuklu bulunan BDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'a ilişkin Diyarbakır 5 ve 6. Ağır Ceza Mahkemeleri'ne yapılan tahliye talepleri "bireysel başvuru yapılmadığı" gerekçesi ile reddedilmişti.

Kararın ardından Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu vekiller Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız ve Kemal Aktaş'a ilişkin bir üst mahkeme olan Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz başvurusuna ilişkin mütalaa hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, her üç vekilin tahliyesini talep etti.

DİHA’nın haberine göre, tutuklu milletvekilleri İbrahim Ayhan ile Gülser Yıldırım'a ilişkin itiraz başvurusunun yapıldığı bir üst mahkeme olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ise şu ana kadar savcının herhangi bir mütalaada bulunmadığı bildirildi.

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