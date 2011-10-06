-Savcı Türkaslan'dan yalanlama ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Ankara Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, ''Ülke TV'de 'Ankara'da sürpriz buluşma' başlığıyla verilen ve CHP'li milletvekilleriyle Çankaya'da lüks bir restoranda yemek yediği yönündeki haberde anlatılanların hiçbirisinin gerçek olmadığını'' bildirdi. Türkaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Ülke TV'de yayımlanan bir haber programında ''kendisinin Ankara'da bazı CHP'li milletvekilleriyle Çankaya'daki lüks bir balıkçıda yemek yediğine'' yönelik haberler yapıldığını hatırlattı. Kanalın, haberi ''son dakika'' olarak ''Ankara'da sürpriz buluşma'' başlığı altında Ankara muhabiri Ergül Yeşildağ'a bağlanarak verdiğini belirten Türkaslan, şunları kaydetti: ''Çankaya semtindeki bu lüks restoranda CHP milletvekilleri Emine Ülker Tarhan, İlhan Cihaner, Sinan Aygün ve Süheyl Batum ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Cengiz Köksal ile birlikte restoranın sütunlarla kapanmış kuytu köşesinde oturduğumu, arkam dönük vaziyette görüntü vermemeye çalıştığımı, bu restorana benim aynı kişilerle sık sık geldiğimi, haftada 1-2 kez burada buluştuğumuzu ifade etmiş, programın spikeri de sözde bu buluşmaya, gerçeğe aykırı ve maksatlı yorumlar yapmıştır. Ülke TV'de yer alan bu haberde benimle ilgili anlatılanların hiçbirisi gerçek değildir. Habere konu yemekte bulunmadım. Bu restorana hayatım boyunca hiç gitmedim. Hatta bu restoranın yerini dahi bilmem. Tamamen yalan, uydurma, maksatlı haberden haberdar olmakla adı geçen televizyon kanalını arayarak cevap hakkımı kullanmak istedim ancak cevap hakkına saygısızlığın sonucu olsa gerek ki yayına bağlanma isteğim yerine getirilmedi. Bu nedenle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Gerçeğe aykırıdan öte tamamen yalan olan bu haberde sık sık Deniz Feneri soruşturmasının eski savcısı olduğum vurgulanarak bu yemek sırasında soruşturmayla ilgili konuştuğum ima edilmiştir. Yapılan maksatlı, yalan ve iftira ile dolu bu haber ve yayın nedeniyle hukuki haklarım saklı kalmak üzere kamuoyunun bilgilendirilmesini yararlı gördüğüm için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.''