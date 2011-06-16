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SAVCI, TÜRK İÇİN 45 YIL İSTEDİ DİYARBAKIR (A.A)

16 Haziran 2011 16:25

-SAVCI, TÜRK İÇİN 45 YIL İSTEDİ DİYARBAKIR (A.A) - 16.06.2011 - Çeşitli tarihlerde yaptığı 7 konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Türk katılmadı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu.  Mütalaada, sanığın 2006-2009 yıllarında Roj Tv ile Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de yaptığı 7 konuşmadan 2'si için ''yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği'' gerekçesiyle beraat, 5 konuşma için ise ''terör örgütünün propagandasını yapma'' ve ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme'' suçlamasıyla 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık avukatı Fethi Gümüş, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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