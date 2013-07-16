Savcı, Taksim Dayanışması üyelerinin bırakılmasına itiraz etti

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak, geçen cuma günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve aralarında Mücella Yapıcı'nın da bulunduğu Taksim Dayanışması üyelerinin tutuklanması için itiraz edildi. Savcı Nazmi Okumuş’un itiraz kararına Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

50 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 8 Temmuz’da ‘Gezi Parkı’nı törenle açmış, iki buçuk saat sonra da kapatmıştı. Açılıştan sonra parka girenler polislerce çıkarılırken, İstiklal Caddesi’ne de müdahale edilmişti. Olaylarda Taksim Dayanışması’ndan mimar Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin’in de aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alınmıştı.

12 kişi mahkemede serbest bırakıldı

Üç gün gözaltında tutulan 50 kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından 38 kişi serbest bırakılırken, Yapıcı, ve Çerkezoğlu’nun da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderilmişti. Mahmeke bu 12 kişinin tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.