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Spor

Savcı şike davasında yeniden yargılama talep etti!

Savcı Coşkun, şike davasında infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama talebini içeren mütalaasını 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu

07 Haziran 2014 17:48

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatlarının yaptığı "infazın durdurulması ve yeniden yargılama yapılması" talepleri üzerine mütalaasını sunması için dosyayı Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun'a göndermişti. Yaklaşık 1 ay süren incelemesini tamamlayarak mütalaasını hazırlayan Savcı Coşkun, şike davasında infazın durdurulması ve yeniden yargılama yapılmasını istedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Tursun’un haberine göre, Savcı Coşkun mütalaasını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Şimdi mahkeme talebe ilişkin kararını verecek.

Davanın sanıkları arasında yer alan Aziz Yıldırım 2011 yılında başlayan soruşturma sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu cezası Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

 

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