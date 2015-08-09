Savcı Selim Kiraz'la ilgili paylaşımda bulunan iki kişiye dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne yönelik baskında hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan iki kişi hakkında, "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Ankara 2. Ağır CezaMahkemesi'ne gönderildi. İddianamede şüpheliler Z.K.S ve H.K'nın, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın 31 Mart'ta Çağlayan Adliyesi'nde öldürülmesinin ardından, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta DHKP-C'nin eylemini öven ve savcının "yaşadıklarını hak ettiğine" ilişkin mesajlar yazdıkları belirtildi.

Şüpheli Z.K.S'nin Facebook hesabındaki paylaşımıyla örgüt propagandası yaptığı kaydedilen iddianamede, şüpheli H.K'nın ise örgütün eylemlerini haklı gösterdiğine ve üzerine atılı suçu kabul ettiğine yer verildi. Şüpheliler Z.K.S ve H.K. hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.