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Savcı Öz'ün aile bilgileri Eruygur'da çıkmış

Ergenekon iddianamesinin delil klasörleri açıklandı. Eruygur'da bulunan belgelerde Savcı Öz'ün aile bilgileri ile bazı politikacılar hakkında tutulmuş notlar çıktı

27 Nisan 2009 03:00

 Ergenekon iddianamesinin delil klasörleri açıklandı. Savcı Öz'ün aile bilgilerinin de yer aldığı klasörlerde bazı politikacıların nasıl fişlendiği de yer aldı. ATO Başkanı Aygün'ün Eruygur'a gönderdiği mektupta 'Emrinizdeyiz paşam' ifadesiyle dosyaya girdi.

Ergenekon'a 100 bin sayfalık ek


Ergenekon ikinci iddianamesinin delil klasörleri avukatlara dağıtıldı. İddianamede öne sürülen suçlara dayanak gösterilen kanıtları içeren klasörlerde çok sayıda siyasetçi ve davayı yürüten savcılar hakkında gizli bilgiler de yer aldı.

MGK'ya sunulan gizli raporlar

Dava kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Şener Eruygur’dan çıkan belgeler arasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve AKP Mersin Milletvekili Mir Dengir Mehmet Fırat’a ait bilgilerin yer aldığı belgeler de çıktı. MGK’ya sunulan gizli raporlar da, bir dönem Jandarma Genel Komutanı olarak MGK toplantılarına giren Eruygur’da çıkan belgeler arasında.

Ergezen ve Dengir Fırat fişlenmiş 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Zeki Ergezen ve Mir Dengir Fırat da Eruygur'da dosyası çıkan isimler arasında. Eruygur'da çıkan belgelerde Ergezen'in akrabalarının terör örgütü PKK'ya maddi destek verdiği öne sürülürken, Fırat'tan da "bölgedeki Kürt hareketliliğini kontrol eden kişi" olarak söz ediliyor.

Savcı Öz'e ilişkin bilgiler

Delil klasörlerinde yer alan dikkat çekici bilgilerden birisi, soruşturmayı yürüten Savcı Zekeriya Öz'le ilgili olan bölüm. Son günlerde suikaste hedef olabileceği haberlerine de konu olan Öz'ün çocuklarının hangi okulda okuduğuna kadar uzanan özel hayat bilgileri yer alıyor.

Aygün: Emirlerinizi bekliyoruz

Ergenekon soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınarak sorgulanan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün Şener Eruygur'a gönderdiği bir yazı da dosyada dikkat çekti. Aygün'ün gönderdiği yazıda şu sözler yer alıyor:

"ATO her zaman emrinizdedir… Uygun görürseniz emirlerinizi öğrenmek ve gelişmeler hakkında değerlendirmelerimizi size sunmak için görüşme talebinde bulunuyoruz."

Sanıklar arasında yapılan telefon görüşmelerinin dökümleri de avukatlara dağıtılan klasörlerde ayrıntılı olarak yer aldı.

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