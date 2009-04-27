Savcı Öz'ün aile bilgileri Eruygur'da çıkmış

Ergenekon'a 100 bin sayfalık ek

MGK'ya sunulan gizli raporlar



Ergezen ve Dengir Fırat fişlenmiş





Savcı Öz'e ilişkin bilgiler



Aygün: Emirlerinizi bekliyoruz



Ergenekon ikinci iddianamesinin delil klasörleri avukatlara dağıtıldı. İddianamede öne sürülen suçlara dayanak gösterilen kanıtları içeren klasörlerde çok sayıda siyasetçi ve davayı yürüten savcılar hakkında gizli bilgiler de yer aldı.Dava kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Şener Eruygur’dan çıkan belgeler arasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve AKP Mersin Milletvekili Mir Dengir Mehmet Fırat’a ait bilgilerin yer aldığı belgeler de çıktı. MGK’ya sunulan gizli raporlar da, bir dönem Jandarma Genel Komutanı olarak MGK toplantılarına giren Eruygur’da çıkan belgeler arasında.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Zeki Ergezen ve Mir Dengir Fırat da Eruygur'da dosyası çıkan isimler arasında. Eruygur'da çıkan belgelerde Ergezen'in akrabalarının terör örgütü PKK'ya maddi destek verdiği öne sürülürken, Fırat'tan da "bölgedeki Kürt hareketliliğini kontrol eden kişi" olarak söz ediliyor.Delil klasörlerinde yer alan dikkat çekici bilgilerden birisi, soruşturmayı yürüten Savcı Zekeriya Öz'le ilgili olan bölüm. Son günlerde suikaste hedef olabileceği haberlerine de konu olan Öz'ün çocuklarının hangi okulda okuduğuna kadar uzanan özel hayat bilgileri yer alıyor.Ergenekon soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınarak sorgulanan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün Şener Eruygur'a gönderdiği bir yazı da dosyada dikkat çekti. Aygün'ün gönderdiği yazıda şu sözler yer alıyor:"ATO her zaman emrinizdedir… Uygun görürseniz emirlerinizi öğrenmek ve gelişmeler hakkında değerlendirmelerimizi size sunmak için görüşme talebinde bulunuyoruz."Sanıklar arasında yapılan telefon görüşmelerinin dökümleri de avukatlara dağıtılan klasörlerde ayrıntılı olarak yer aldı.