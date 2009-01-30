Savcı Öz'e 'Truva atı' gibi koruma

Sabah gazetesinin haberine göre; 6'ncı dalgadaki aramalarda Savcı Öz'ün çocuğunun okul krokisi bulunmuştu. Bunun üzerine Öz'ün koruma ekibindeki polis sayısı 15'e çıkartılmıştı. 11'inci dalgada gözaltına alınan ve son 1 yıldır İbrahim Şahin'in korumalığını yapan 30 yaşındaki Kenan Temur'un Savcı Zekeriya Öz'ün eşi ve çocuğuna tahsis edilen koruma ekiplerinde görevli olduğu ortaya çıktı.İbrahim Şahin'in "S1" ismi verilen 300 kişilik listesinde yer aldığı iki suikast timinden birinin lideri olduğu iddia edilen Temur'un gözaltına alınmadan önce Ermeni Patriği Mutafyan'a yönelik düzenlenecek suikast hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor.Temur'un, Elazığ Özel Harekât Şube Müdürü Ayhan Atabek ile birlikte kaldığı Silivri 4 No'lu Cezaevi'ndeki koğuşunda zaman zaman bağırarak, "Savcının da korumalığını yaptım. Neden beni gözaltına alıyor" dediği öne sürülüyor.Temur'un savcılık ifadesinde ise, resmi kayıtlarda 1 yıl görünmesine rağmen fiili olarak 3 yıldan fazla İbrahim Şahin'in yakın korumalığını yaptığını anlattığı öğrenildi.