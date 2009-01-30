T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı Öz'e 'Truva atı' gibi koruma

Ergenekon'un 11. dalgasında gözaltına alınan Şahin'in korumasının, 6. dalganın ardından Savcı Öz'ün ailesini koruyan ekipte görev aldığı ortaya çıkt

30 Ocak 2009 02:00

Ergenekon'un 11. dalga operasyonunda gözaltına alınan ve İbrahim Şahin'in korumalığını yapan Kenan Temur'un, 6'ncı dalganın ardından Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün çocuğu ve eşinin korunmasında görevlendirilen ekiplerinden birinde yer aldığı ortaya çıktı.

Kayıp Glock'lardan biri İbrahim Şahin'den çıktı

Sabah gazetesinin haberine göre; 6'ncı dalgadaki aramalarda Savcı Öz'ün çocuğunun okul krokisi bulunmuştu. Bunun üzerine Öz'ün koruma ekibindeki polis sayısı 15'e çıkartılmıştı. 11'inci dalgada gözaltına alınan ve son 1 yıldır İbrahim Şahin'in korumalığını yapan 30 yaşındaki Kenan Temur'un Savcı Zekeriya Öz'ün eşi ve çocuğuna tahsis edilen koruma ekiplerinde görevli olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Şahin'in "S1" ismi verilen 300 kişilik listesinde yer aldığı iki suikast timinden birinin lideri olduğu iddia edilen Temur'un gözaltına alınmadan önce Ermeni Patriği Mutafyan'a yönelik düzenlenecek suikast hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor.

Temur'un, Elazığ Özel Harekât Şube Müdürü Ayhan Atabek ile birlikte kaldığı Silivri 4 No'lu Cezaevi'ndeki koğuşunda zaman zaman bağırarak, "Savcının da korumalığını yaptım. Neden beni gözaltına alıyor" dediği öne sürülüyor.

Temur'un savcılık ifadesinde ise, resmi kayıtlarda 1 yıl görünmesine rağmen fiili olarak 3 yıldan fazla İbrahim Şahin'in yakın korumalığını yaptığını anlattığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24