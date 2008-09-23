Savcı Öz'e avukatsız ziyaret

Vatan gazetesi yazarı Buket Aşçı, Erol Mütercimler'in, Ergenekon soruşturması kapsamında delil olarak el konulan bin sayfalık 'Atatürk' biyografisinin CD'lerini nasıl geri aldığını yazdı.

Mütercimler, Atatürk'ün korkularını anlattığı kitabının CD'lerini Vali Muammer Güler aracılığıyla alabildi. İşte Buket Aşçı'nın yazısı:



"Erol Mütercimler’in, Ergenekon soruşturması kapsamında delil olarak el konulan bin sayfalık “Atatürk” biyografisinin CD’leri için hangi vali ve rektör devreye girdi?

29 Ekim ve 10 Kasım tarihleri yaklaşırken Atatürk’ün hayatı ile ilgili projelerin de son günlerine gelindi. Bunlardan ilki basına da yansıdığı üzere Can Dündar’ın senaryosunu yazıp yönettiği, müziklerini Goran Bregovic’in yaptığı 29 Ekim’de gösterime girecek olan “Mustafa” belgeseli.

Bir diğeri ise stratejist, yazar Erol Mütercimler’in “Atatürk” biyografisi. “Fikrimizin Rehberi - Gazi Mustafa Kemal” adını taşıyan ve Alfa Yayınları’ndan ekim sonuna doğru çıkacak olan 21 bölümlük kitap yaklaşık 1000 sayfa. Bu nedenle, Alfa Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni Rana Gürtuna, şu sıralar telefonlara bile cevap vermeden bu kitabı yayına hazırlıyor.

Ancak, Alfa Yayınları’nın hummalı çalışmasının nedeni sadece kitabın uzunluğu ya da yaklaşan kitap fuarları nedeniyle yaşanan yoğunluk değil:



Ergenekon soruşturması!



Hatırlayacağınız üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Erol Mütercimler’in evinde yapılan aramada, bilgisayarlarına ve tüm CD’lerine el konulmuştu. Bunların bir bölümü de Mütercimler’in 25 yıldır üzerinde çalıştığını anlattığı “Atatürk” biyografisine aitti.

Mütercimler, bazı CD’lerine endişeli bir bekleyişten sonra ulaştı ve bu süreci kitabın önsözünde anlattı. İşte, henüz matbaaya bile gitmemiş kitaptan herkesin merak ettiği o süreci anlatan bölüm:



Vali ve rektör devrede



“Evimden alınan CD’lerim, bilgisayarımın ‘belleği’ ve dizüstü bilgisayarlarım polis tarafından geri verilmedi. Ders vermekte olduğum İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Ateş Vuran’dan, hiç olmazsa 25 yıldır emek verdiğim Atatürk kitabımın CD’lerini alabilmek için aracı olmasını rica ettim. Rektörümüz benim yanımda hemen İstanbul Valisi Muammer Güler’i aradı. Hemen ertesi günün sabahı erkenden rektörümüz beni telefonla arayıp Vali Güler’in gerekeni yaptığını ve ‘Ergenekon olayı’ savcısı Zekeriya Öz’e avukatsız gitmemi söyledi. Biraz ürkerek de olsa gittim. Ne de olsa hâlâ şüpheliydim. Savcı bir dilekçe yazdırdı. ‘Üstünde araştırması bitirilmiş olan, suç unsuru taşımayan materyallerimin iadesi...’ isteniyordu, ama terörle mücadeleden yalnızca CD’lerimin bir kısmını alabildim. Onlar da zarflarından çıkarılmış, iplere dizilmişti. Allak bullak oldum. Elimde ne olduğu belli olmayan dört yüze yakın CD vardı. Bunların içinden aradığımı nasıl bulacaktım? Bunları tekrar düzene sokmak için nasıl uğraştığımı siz bana sorun!”





Atatürk’ün fare korkusu



Atatürk’le ilgili yazılan kitaplara, çekilen belgesellere gelen en büyük eleştiri “Atatürk’ü putlaştırdıkları” yönündedir. Ancak, Mütercimler, uzun bir devrim analizinin yer almasına rağmen “Fikrimizin Rehberi-Gazi Mustafa Kemal”in bunu yapmadığını aksine “İnsan Atatürk”e çok fazla yer verdiğini söylüyor. Yani aşklarına, tutkularına, içki sofralarına, evliliğine, gözyaşlarına ve hastalığına... Mesela Atatürk’ün doktoru Mim Kemal Öke’nin hiç yayımlanmamış anılarına ilk kez bu kitapta yer veriliyor. Yani bu kitapta “ölümsüz” Atatürk’ün ölüme giden anları var. Ayrıca bu kitapta, heykellerine, fotoğraflarına baktığımızda aklımıza ilk “cesur” kelimesi gelen Atatürk’ün korkularına da tanık olacağız. Mesela, fareden çok korktuğunu öğreneceğiz!







