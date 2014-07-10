Savcı Öz’den 'adliyede gizli oda' iddiasına yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden alınarak önce Bakırköy'e, ardından Bolu'ya tayin edilen Zekeriya Öz, "İstanbul Adalet Sarayı'nda gizli odası ve gizli arşivi bulunduğu" hakkındaki habere dair konuştu. Öz, "Başsavcı vekilliğinden ayrıldıktan sonra kendisine bağlı büroya ait soruşturmalar, resmi yazışmalar ve kaldığı lojmanla ilgili belgelerin kopyalarının olduğu klasörlerin adliyede boş bir odaya yerleştirildiğini" söyledi. "Bahsi geçen oda benimle alakalı olmadığı gibi, 'gizli arşiv' iddiaları da asılsız" diyen Öz, "Odanın anahtarlarının ilgili müdürlerde olduğunu" ileri sürdü.

Zekeriya Öz, Sabah gazetesinin "Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Öz'ün gizli odası bulundu” iddiasını içeren haberi hakkında açıklama yaptı. T24’e konuşan Öz, şunları söyledi:

“Haberi okuduğum zaman sadece güldüm. Bu haberi tekzip etme gereği bile duymuyorum aslında ama yine de yasal haklarımı kullanacağım. Bahsi geçen oda benimle alakalı olmadığı gibi, 'gizli arşiv' iddiaları da tamamen asılsızdır. Ben İstanbul’da başsavcı vekili olarak 3 yıl görev yaptım, bu sürede bana bağlı bir büro var, bu büroya ait soruşturmalar, öte yandan yapılan resmi yazışmaların bir suretleri klasörleşiyordu. Bu klasörlerde kaldığım lojmanla ilgili de belgeler var. Bana tahsis edilen gizli bir oda olmadığı gibi benim ayrılmamdan sonra, oda boşaltılmış, 1. katta boş bir odaya oradaki klasörler taşınmış. Taşınan odanın anahtarı ilgili müdürlerde vardır. Kaldı ki gizli arşiv diye bir durum söz konusu bile değil. Artık bu kadar komik iddiaları da gerçek gibi gündeme taşıyorlar. Biri gizli arşiv yapacak, onu da adliyede gizli odada saklayacak, bu bile akla mantığa aykırı ama bu süreçte çok mantık dışı iddialara maruz kaldık.”

Sabah gazetesi ne demişti?

Savcı Zekeriya Öz'ün İstanbul Adliyesi'nde gizli odası bulundu. Odada adliyeye ait bazı belgelere el konuldu.

Bir işadamı tarafından finanse edilen Dubai gezisinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden alınarak önce Bakırköy'e ardından Bolu'ya tayin edilen Zekeriya Öz'ün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gizli odası bulundu. Öz'ün, Başsavcılığın bile haberi olmayan 1. kattaki gizli odası, bir personelin idari işlerden sorumlu Başsavcı Vekili Fehmi Tosun'a ihbarda bulunmasıyla tespit edildi. Başsavcılık hemen anahtarı alarak odaya girdi. Odada Öz'e ait eşyalar ve belgeler bulundu. Odanın, Öz tarafından Başsavcı Vekili olduğu dönemde göreve getirilen sonradan da bakanlıktan kadrosunu alan adliyenin İdari İşler Müdürü Emir Bekçi tarafından tahsis edildiği belirlendi. Anahtar ise daha önce Öz'ün kaleminde görevli bir çalışanda çıktı. Başsavcılık odadaki eşyalardan adliyeye ait olan yazışmalara el koyarken diğerlerini tutanakla Öz'e teslim etti. Odanın anahtarını ise Tosun aldı.

Gizli kamera sistemi

Diğer taraftan Sabah, Öz'ün Adalet Sarayı'nda görev yaptığı 4. kattaki odasına özel kamera sistemi yaptırıp gelen gideni kaydettiğini ortaya çıkarmıştı. Başsavcılık, Öz'ün mevcut sistemin dışında izinsiz kamera kurduğunu belirleyince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreterliği'ne olayı bildirildi. Fakat HSYK 3. Dairesi Öz'ün mal varlığındaki 290 bin TL'lik artışı ve bu gizli odayı incelemeye gerek duymadı. Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yetkisini kullanarak konuların incelenmesi talimatını verdi.