Savcı Öz ilk kez yanıt verdi

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriye Öz, hakkında çıkan bir habere ilk kez yanıt verdi.





Cumhuriyet gazetesinde 08..10.2008 tarihinde yayınlanan 'Savcı hakkında yeni iddialar' ve 'Savcının karanlık 4 yılı' başlıklı haberlerle ilgili İstanbul Cumhuriyek Savcısı Zekeriye Öz'düzeltme ve cevap' gönderdi. Öz'ün yanıtı şöyle:



"Şahsım ile alakalı iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Bu asılsız isnatlara, yürütmekte olduğum bir soruşturma nedeniyle maruz bırakıldığım, tüm kamuoyu ve tarafınızca bilinmektedir."