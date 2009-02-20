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Savcı Öz ilk kez yanıt verdi

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriye Öz, hakkında çıkan bir habere yanıt verdi.

20 Şubat 2009 02:00

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriye Öz, hakkında çıkan bir habere ilk kez yanıt verdi.


Cumhuriyet gazetesinde 08..10.2008 tarihinde yayınlanan 'Savcı hakkında yeni iddialar' ve 'Savcının karanlık 4 yılı' başlıklı haberlerle ilgili İstanbul Cumhuriyek Savcısı Zekeriye Öz'düzeltme ve cevap' gönderdi. Öz'ün yanıtı şöyle:

"Şahsım ile alakalı iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Bu asılsız isnatlara, yürütmekte olduğum bir soruşturma nedeniyle maruz bırakıldığım, tüm kamuoyu ve tarafınızca bilinmektedir."

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