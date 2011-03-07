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Spor

Savcı Öz Galatasaray üyesi oldu

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Adnan Polat, ‘Galatasaraylılığı’ ile bilinen Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’&uu

07 Mart 2011 02:00

T24 - hürriyet.com.tr'nin haberine göre Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Adnan Polat, ‘’Galatasaraylılığı’’ ile bilinen Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ü kulübe üye yaptı. Öz’ün yanı sıra Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Lütfü Arıboğan’ın eşi Profesör Deniz Ülke Arıboğan da Galatasaray’ın yeni kongre üyesi oldu. Polat her iki isme de üyelik kartlarını bizzat kendi takdim etti.

Zekeriya Öz Galatasaray'da...

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün Sarı-Kırmızılı kulübe üye olması camiada da ilginç bir olay olarak karşılandı.. Adnan Polat’ın başarısız olduğunu ve bırakması gerektiğini ifade eden kulüp üyeleri, ‘’Başkan artık yırttı.. Kendisi Galatasaray’dan her yere gider, ama bir tek Silivri’ye gitmez’’ diyerek üyelik olayına esprili bir bakış açısı getirdi.

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