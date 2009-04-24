Savcı Öz, doktor kontrolünden geçecek

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, doğum yeri olan anne ve babasının yaşadığı Bursa'ya gitti. Cumhuriyet Başsavcı Ahmet Er'i makamında ziyaret eden Öz'ün doktor kontrolünden geçeceği öğrenildi.



Ergenekon Operasyonunda adından en fazla söz edilen Savcı Zekeriya Öz, bugün Bursa'ya giderek anne ve babasını evlerinde ziyaret etti. Ailesiyle bir süre görüşen Zekeriya Öz, daha sonra 1991-1997 yılları arasında avukat olarak görev yaptığı Bursa Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Er'i ziyaret etti. Zekeriya Öz'ün rahatsızlığından dolayı Bursa'da doktor kontrolünden geçtikten sonra İstanbul'a döneceği öğrenildi.



Bulgaristan göçmeni bir ailenin dört çocuğundan biri olan Zekeriya Öz, 1968 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğretimini Bursa'da tamamlayan Zekeriya Öz, 1986 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun olduktan sonra Bursa'da 1997 yılına kadar avukatlık yaptı. 1997 yılında Hakim ve Savcılar Sınavı'nı kazanan Öz, savcı olunca Bursa Barosu'ndaki kaydını sildirdi.

