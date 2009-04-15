Savcı Öz basına kızgın

Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz gözaltına alınanların adliyeye girişi için bekleyen basın mensuplarını azarlayarak kovdu.



Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, öğle tatilinde korumaları ile birlikte dışarı çıktı. Öz’ün yine korumalarıyla birlikte yürüyerek adliyeye gelişi sırasında, son operasyonda gözaltına alınanların adliyeye girişi için bekleyen basın mensupları Öz’ü görüntülemek istedi. Radikal’in haberine göre, korumalar basın mensuplarını engellemeye çalışırken Zekeriya Öz, gazetecileri azarladı.



'Burada niye çekiyorsunuz?'



Öz, ellerini kaldırarak “Kardeşim burada niye çekiyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Öz, daha sonra adliye kapısında nöbet tutan polislere dönerek “Şunları buradan kovun. Bu kapının buradan herkesi alın” diye seslendi. Daha sonra adliye bahçesine giren Öz, tekrar dönerek “Burada yok. Şurada kimse olmayacak” dedi. Öz polislere yolun karşısını işaret ederek gazetecilerin o tarafa geçirilmesini istedi. Bunun ardında polisler, gazetecilere yolun karşısına geçmelerini söyledi.

