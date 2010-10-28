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SAVCI ÖZ 36 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2010 21:41

-SAVCI ÖZ 36 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün tedavi gördüğü hastanede ateş açtığı ileri sürülen kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede zanlı için 25 ile 36 yıl arasında hapis cezası istendi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, 20 Aralık 2009 tarihinde ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nün bulunduğu binanın önünde, kendisinden şüphelenilmesi üzerine kaçmaya çalışırken havaya ateş açan ve ardından da yakalanan Erhan Keskin hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Öz'ün hazırladığı iddianamede Keskin'in ''genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak'', ''adam öldürmeye teşebbüs etmek'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'' ve ''silahlı örgüte üye olmak'' suçlarından 25 ile 36 yıl arasında hapis cezasına cezalandırılması istendiği öğrenildi.

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