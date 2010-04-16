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Savcı Osman Şanal'a tehdit mektubu

HSYK tarafından özel yetkisi elinden alınan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'a, tehdit içerikli mektup gönderildiği öğrenildi.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) özel yetkisi elinden alınan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'a, tehdit içerikli mektup gönderildiği öğrenildi.


Erzincan'daki silahlı terör örgütü ile ilgili olarak, aralarında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu ile birlikte 14 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmayı başlatan ve 17 Şubat 2010 tarihinde HSYK tarafından özel yetkisi elinden alınan Cumhuriyet Savcısı Şanal'a, posta ile bir mektup gönderildi.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tehdit içerikli mektubun 10 gün önce geldiğini belirtti.


Mektubu gönderen kişinin araştırıldığını belirten Kuş, ''Konuyla ilgilenmek üzere bir Cumhuriyet Savcısı'nı görevlendirdik. Çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.

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