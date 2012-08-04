Savcı: Müsteşar için Erdoğan'ın iznine gerek yok

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Abdülkadir Emek hakkında, Metro Turizm'in sahibi işadamı Galip Öztürk'ün liderliğindeki 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Soruşturmayı yürüten Ergenekon savcısı Akkaş, şüpheli Emek hakkındaki delillerin ‘görev suçu kapsamına girmediğini’ ve bu nedenle izin istenilmesine gerek olmadığı yönünde değerlendirme yaptığı öğrenildi. İddianame yeni kurulan Bölge 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Başbakanlık Müşteşar Yardımcısı Abdülkadir Emek hakkında, Metro Turizm’in sahibi işadamı Galip Öztürk’e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. Ergenekon savcısı Muammer Akkaş tarafından, Galip Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 70 şüpheli hakkında ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamenin ilk olarak gönderildiği İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermeden 3. yargı paketi yürürlüğe girdi. Yeni yasa nedeniyle davayı kabul etmeyen mahkeme, iddianameyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti. Özel yetkili savcılığın kaldırılmasının ardından yeni kurulan Terörle Mücadele Soruşturmalarında da görevlendirilen Ergenekon savcısı Muammer Akkaş, 3. yargı paketi kapsamında iddianameyi yeniden ele aldı.

Savcı yasayı inceledi ‘görev suçu kapsamina girmez’ dedi

3. Yargı Paketi kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ile kamu görevlileri hakkında ‘terör suçu’ dışında soruşturma açılması için izin sistemi getirildi. İlk etapta Başbakanlık Müşteşar Yardımcısı Abdülkadir Emek’in dosyasının ayrılması ve hakkında soruşturma yürütülmesi için Başbakanlık’tan izin istenilmesi kararlaştırıldı. Ancak savcı Akkaş, 3. yargı paketi kapsamında getirilen yeni düzenlemeleri detaylı incelemeye aldı. Kamu görevlileri hakkında yürütülecek soruşturmalar için getirilen izin şartının ancak görevi ile ilgili suçları kapsadığı kanaatine varan Akkaş, Müşteşar Yardımcısı Emek hakkındaki delillerin görev suçu kapsamına girmediğine karar verdi.

Bu nedenle Müsteşar Yardımcısı Emek ile Galip Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 70 isim hakkında iddianame hazırlandı. Müsteşar Yardımcısı Emek’in ‘Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak’ suçlamasının yöneltildiği iddianame iddianame Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan’a gönderildi. Salı günü sabah Terörle Mücadeleden sorumlu Başsavcı vekili Oktay Erdoğan’a gönderilen iddianame dün onaylandı. Başsavcılığın onayının ardından iddianame Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) üzerinden yeni kurulan Bölge 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianamenin kabulü veya reddi için 15 gün süresi bulunuyor.

Savci Akkaş’a ifade vermişti

“Organize suç örgütü kurduğu’ iddiasıyla tutuklanan İstanbul Otogarı’nın işletmecisi ve Metro Turizm’in sahibi işadamı Galip Öztürk’e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Abdulkadir Emek ifade verdi. 30 Nisan 2012 tarihinde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelen Emek, soruşturma savcısı Akkaş tarafından ‘şüpheli’ sıfatıyla sorgulanmıştı. Savcılık sorgusunda Emek’e, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 2. Başkanı iken Galip Öztürk’ün borsada yaptığı iddia edilen manipülasyonlara ilişkin kendisine gelen dosyaları hasır altı ettiği yönündeki iddiaların sorulduğu belirtildi. Öztürk’ün borsada manipülasyon yaptığına ilişkin bir bilgisinin olmadığını, böyle bir bilgi gelmesi durumunda ise gerekli yasal işlemi yapacağını söylediği öğrenilen Emek, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.