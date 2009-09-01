Savcı Murat Gök'e taciz suçlaması

Yaşar Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Ü.E.İ, Savcı Gök'e cinsel içerikli, cinsel ilişkiye daveti çağırıştıran mesajlar çektiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Avukat Tarcan Ülük, müvekkili Ü.E.İ. adına Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, Murat Gök'ün Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısıyken, müvekkilinin babasını bir soruşturma nedeniyle tutuklattığını, babasının davasını takip ederken, Gök'ün kendisinin cep telefon numarasını aldığını belirtti.



Gök'ün babasının davasında yardım etme bahanesiyle samimiyet kurmaya çalıştığı, sık sık uygunsuz saatlerde, gece yarılarında cinsel içerikli, cinsel ilişkiye daveti çağrıştıran mesajlar çektiği iddia edilen dilekçede, şöyle denildi:



''21 Kasım 2008 tarihinde saat 22.51'de çektiği mesajda, cumartesi günü saat 14.00'de müvekkilemi babasıyla adliyeye davet etmiş, babasının davasında yardımcı olacağını, gerekirse avukat önerebileceğini söylemiştir. Tarafsız olması gereken bir cumhuriyet savcısının davanın tarafıyla müvekkilemi ayarlamak için görüşmesi ve avukat önerebileceğini söylemesi görevi kötüye kullanmadır, cumhuriyet savcısına yakışmayacak hal ve hareketlerdir.''



Babasının davasının İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmesi ve davanın olumsuz etkilenmemesi nedeniyle müvekkilinin korkusundan zamanında şikayet edemediği ve sert tepki gösteremediği belirtilen dilekçede, ''Çünkü şüpheli müvekkilemin kanaatine göre yaptığı kanunsuz soruşturmayla babasını tutuklatmıştır. Kendisi de tutuklanma korkusuyla şikayetçi olamamıştır. Şüpheli Samsun'a tayin olduktan sonra müvekkilem üzerinden manevi baskı kalkmış, cesarete gelerek haklarını aramaya başlamıştır'' ifadelerine yer verildi.



Dilekçede, görevini kötüye kullanarak suç işleyen, Ü.E.İ'yi mağdur eden Cumhuriyet Savcısı Murat Gök hakkında etkin bir soruşturma yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi. Dilekçede, mesajlardan Yaşar Üniversitesi Rektörü'nün telefonlarının gayri resmi dinlenerek haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinin anlaşıldığı da iddia edildi.

