Savcı Muammer Akkaş'tan iddialara yanıt: 25 Aralık nedeniyle hakkımda algı oluşturulmaya çalışılıyor

25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürütürken dosyadan el çektirilen ve daha sonra Tekirdağ düz savcı olarak atanan savcı Muammer Akkaş, hakkında çıkan haberlerin, soruşturma nedeniyle şahsına kızgınlıkları ve düşmanlıkları bitmeyen bir kesimin yıpratmak ve algı oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.



Muammer Akkaş, kendisine yönelik iddia ve isnatlara hukukçuların kullandığı adalet.org isimli internet sitesinden yanıt verdi.



Muammer Akkaş açıklamasında iddiayı ortaya atan basın kuruluşlarını ispata davet ederek, şu ifadelere yer verdi:

Medyada Hakkımda Çıkan İftiralar Üzerine Zorunlu Bir Açıklama



Hakkımda yayıncılık amaçları herkesçe bilinen iki gazetede dün çıkan haberler nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur.



Öncelikle bütün Meslek hayatım boyunca yasaların verdiği yetki ve görevin hiçbir zaman dışına çıkmadığımı belirtmek istiyorum. Bu nedenle yani sadece görevimi yapmaya çalıştığım, karşılaştığımda görmemezlikten gelmeyi milletime, mesleğime ve kendime ihanet saydığım suçlar ve bu suçları işlediklerine dair kuvvetli deliller bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem yapmak istediğimden dolayı bir yıldır maruz bırakıldığım işlemler ve kampanyalar tüm kamuoyunun takdirindedir.

'Star ve Akşam gazetelerinin haberleri belli maksatla hazırlanmıştır'

Meslek hayatım boyunca yasaların verdiği yetki ve görevin hiçbir zaman dışına çıkmadım her zaman bu sorumluluğu hissederek hareket ettim. 4.12.2014 tarihinde aynı gruba ait Star ve Akşam gazetelerinde manşetten verilen "İfadeni Hazırladım Gizli Tanık Ol Kurtul", "25 Şehitle Darbe Planı" başlıklı haberlerde iddia edilen konular tamamen gerçek dışı, belli maksatla hazırlanmıştır. Bu iftiralar 25 Aralık soruşturması nedeniyle şahsıma kızgınlıkları ve düşmanlıkları bitmeyen bir kesimin şahsımı yıpratmak ve algı oluşturmak amacıyla yapılmıştır. bu tür haberlerin daha önce yapıldığı gibi bundan sonra da yapılacağı anlaşılmaktadır.

Haberlere ilişkin olaylar şöyle gerçekleşmiştir: Cezaevinde bulunan B.D isimli bir mahkum tarafından Afyon Cephaneliği patlaması ile ilgili iddiaları içeren mektup gönderilmesi nedeniyle CMK'nın 160 vd maddeleri uyarınca soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma sırasında haberlerde ismi geçen Bedirhan Şinal'in bilgisi de alınmıştır. Kendisinin böyle bir mektup içeriğiyle ilgili bilgisinin olmadığını ancak önemli şeyler söylemek istediğini, örgütün çok büyük olduğunu, korktuğunu söylemesi üzerine yürürlükte bulunan mevzuata göre tanıkların korunmasına ilişkin olarak gizli tanık olabileceğini hatırlatarak kendisini gönderdim. Bunun dışında kendisine gerçekleşmemiş olayları olmuş gibi anlatması yolunda bir telkinde ve bu bağlamda gizli tanık olması teklifinde bulunmadım. Böyle bir konuda yani gerçekleşmemeş konuları gerçekleşmiş gibi anlatması ve kişilere iftira atması için gizli tanıklık teklif ettiğimin ıspatlanması halinde bugün mesleğimi bırakmaya hazırım. Aynı onurlu davranışı bana bu iftiraları atan/attıranlardan da bekliyorum.



Suç işlendiği izlenimini alan C. Savcısının CMK 160/1 maddesi uyarınca gerçeği araştırması hem görevi hem de yetkisidir. Bunun yapılmaması hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. 25 askerimizin şehit olduğu bir olay hakkında bildikleri olduğunu söyleyen bir kişinin beyanının alınmasından sonra ileri sürülen iddiaların araştırılmaması suç değil midir?



Kaldı ki gazete haberleri bile birbiriyle çelişmektedir. Bedirhan Şinal Afyon Cephaneliği patlamasıyla ilgili böyle bir olaydan haberinin olmadığını söylemesi nedeniyle Afyon Cephaneliği patlamasıyla ilgili hiçbir konuşma geçmediği gibi, gazetede ismi geçen şahıslar ve olay hiç gündeme gelmemiştir.

Bir C. savcısının mahkemede tutuklu olarak yargılanan bir şahsı cezaevinden çıkarması yasalara göre mümkün olmamasına rağmen böyle bir vaad de bulunulduğunu iddia etmek ancak bu haberleri yapan insanlara yakışabilecek bir iftiradır.

Aynı odada bulunan zabıt katibinin ifadesine yer vermeden Cumhuriyet gazetesine el bombası atmaktan dolayı 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve benzer vukuatları bulunan bir kişinin ifadesini ön plana çıkararak manşetten haber yapmak önyargılı ve maksatlı hareket edildiğini göstermektedir.



Tarafımca yürütülen Afyon Cephaneliği soruşturmasını, yer ve görev nedeniyle yetkisizlik kararıyla Afyon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdim. Bedirhan Şinal'in iddiaları ile ilgili suç duyurusunda bulundum.

Bu şahsın İstanbul yedinci ağır ceza Mahkemesi tarafından yargılanması devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."