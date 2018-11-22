Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında 9 kırmızı bülten

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümüne davada, firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
Mahkeme 5 tanığın talimatla dinlenilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.