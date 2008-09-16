Savcı koşu bandında öldü

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Beş yıldır Sultanahmet’teki İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Atilla Cengiz (43), dün saat 18.30 sıralarında 3 bin üyesi olan Ataköy Marina’daki Sports İnternational adlı spor salonunu gitti.Bir süre farklı aletlerde spor yapan Atilla Cengiz, saat 19.30 sıralarında koşu bandında yavaş tempoyla koşarken aniden yere yığıldı. Spor salonunda bulunan 3 doktor Atilla Cengiz’e müdahale etti.Yaklaşık 5 dakika sonra da tesis doktoru salona gelerek diğer doktorlarla birlikte Cengiz’e kalp masajı yaptılar. Tesiste ambulans olmadığı için çevredekiler 122 Acil Servis’ten yardım istedi. Ancak yarım saat sonra iki ambulans olay yerine geldiğinde, tesisteki doktorlar sağlık görevlilerine Atilla Cengiz’in öldüğünü ve yapılacak bir şey kalmadığını söylediler. Tesisten ise herhangi bir açıklama yapılmadı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, meslektaşının ölüm haberini telefonla aldığını belirterek, "Çok sevdiğim, dürüst ve çalışkan bir insandı. Ölümüne çok üzüldüm" dedi. Savcı Atilla Cengiz’in yanında spor yapan Sıdıka Ayşe Okan, 112 Acil Servisi aradıklarında telefona çıkan kişinin iftardan sonra gelebileceklerini söylediğini iddia etti. Okan "Ambulans olaydan yarım saat sonra geldi. Geçen günlerde de böyle bir olay yaşanmış. Hasta karga tulumba taksiyle hastaneye kaldırılmış. Bu tesiste sürekli doktor yok. Belli saat aralıklarında geliyor" diye konuştu.