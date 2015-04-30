Savcı, kocanın eşinin yüzüne kezzap dökmesini 'canavarca his' saymadı!

Karısını ‘içiremediği’ kezzapla yakan koca için savcı, ‘Kezzap atmak suçun canavarca işlenmesi için yeterli değil. Müebbet verilmesin” dedi.

Bir çocuk annesi Özgür T., 2010’da evlendiği Sebatullah T.’ye (27) şiddet gördüğü gerekçesiyle 1.5 yıl önce boşanma davası açtı, bir arkadaşının evine sığındı. 24 Ocak 2014 günü Sebatullah T., annesini ziyaretten dönen eşini Kartal sahilindeki kayalıklara götürüp barışmak istedi. Reddedilen koca yere yatırdığı eşine kezzap içirmeye çalıştı. Başaramayınca da kezzabı karısının yüzüne ve vücuduna döktü.

‘Ağır’ müebbet

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, tutuklanan koca hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ‘eşini canavarca hisle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Anadolu Adalet Sarayı 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada Sebatullah T., “Öldürme kastı ile hareket etmedim. Olaydan 3-4 gün önce buluşup konuştuk. Böyle bir niyetim olsa, o zaman yapardım. Olay günü tesadüfen karşılaştık. Telefonu çalıp, ‘canım, aşkım’ sözlerini duyunca eylemi gerçekleştirdim” dedi. Davanın dün görülen celsesinde mütalaasını veren savcı, eylemin ani kasıt ile işlendiğini belirtti. Savcı, olayın ‘canavarca hisle işlendiği’ yönünde delil olmadığı ve ‘kezzap’ kullanılmasının canavarca hisle işlenmesi için başlı başına yeterli olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığını kaydederek sanığa 13 yıldan 20 yıla kadar hapis verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.