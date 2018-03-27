SAVCI KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ SİLAHI TEMİN ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI , İstanbul DHA

Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ın şehit edilmesinde saldırganın kullandığı silahı temin ettiği öne sürülen avukat yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs 2015\'te Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ı odasında şehit edilmesinde saldırganın kullandığı tabancayı temin ettiği belirlenen avukat Murat C.\'yi yakalamak için sabah saatlerinde 4 adrese operasyon yaptı. Gözaltına alınarak Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Müadele Şube Müdürlüğüne götürülen avukat Murat C.\'nin terör örgütü DHKP-C\'ye üyelikten kaydı bulunduğu öğrenildi.



