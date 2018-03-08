Savcı kararını haberleştiren Cumhuriyet'e, Erdoğan'a hakaretten soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgelerine ilişkin savcılığın verdiği takipsizlik kararını “Savcılık: Man belgeleri gerçek” başlığıyla haber yapan Cumhuriyet gazetesi yargı muhabiri Alican Uludağ hakkında soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, haber nedeniyle 19 Şubat’ta savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcılığı da aynı gün haberi gazetenin yargı muhabiri Alican Uludağ hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira” suçlarından soruşturma başlatarak ifadeye çağırdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan’ın avukatı Özel, karardaki savcılık tespitlerine dayanan “Dosya kapatıldı ama... Savcılık: Man belgeleri gerçek” başlığı ve “Savcılık ‘vergi kaçırma varsa biz bakmıyoruz’ dedi” ara başlığını suç unsuru olarak öne sürdü. Söz konusu haberle Erdoğan’ın küçük düşürülmek istendiği, kişilik hakları ihlal edildiği ileri sürülen suç duyurusu dilekçesinde, Cumhuriyet’in takipsizlik kararını haberleştirdiği ifade edilirken, “iddiaları yayımlamayı ve çarpıtılmış başlıkla sunmayı sürdürerek Erdoğan’ın şahsına ve itibarına kastedildiği” iddia edildi.

“Man adaları gerçek' başlığının ilk görüşte savcılığın şüphelileri suçlu bulduğu algısına sebep olduğu savunulan" dilekçede, “Savcılık: Vergi kaçırma varsa biz bakmıyoruz' şeklindeki başlıkla bir vergi kaçırma eyleminin kesin olarak mevcut olduğunu ama savcılığın bu hususta yetkili olmadığını bildirdiğinin yansıtılmaya çalışıldığı iddia edildiği" aktarıldı.

"Birgün ve Sözcü ile..."

Özel'in suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Görüldüğü üzere Cumhuriyet gazetesi her zamanki gibi müvekkilim aleyhine yayın yapma stratejisi nedeniyle yeni müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan’a atılan asılsız iddiaları fırsat bilerek çarpıtılmış başlıklarla haberleştirmiştir. Cumhuriyet gazetesi gibi her fırsatta müvekkilimi kamuoyu önünde karalamayı ve suçlamayı yayın politikası haline getirmiş Birgün ve Sözcü gazeteleri de bu iddiaların çarpıtılarak kamuoyuna sunulmasında öncülük etmekte, müvekkilimin şahsına ve itibarına yönelik saldırı eylemlerini birlikte gerçekleştirmektedirler.”