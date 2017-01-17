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15 Temmuz Darbe Girişimi

Savcı işkenceye suç duyurusunu KHK gerekçesiyle reddetti!

Reddedilmenin gerekçesi olarak 667 sayılı KHK’nin 9. maddesi gösterildi

17 Ocak 2017 11:33

Trabzon’da savcı işkenceye uğradığını iddia eden bir kişinin şikayetini KHK kapsamında polisin sorumluğu olmadığı iddiasıyla reddetti.

Evrensel'de yer alan habere göre, gözaltında tutulduğu sırada polislerce tehdit ve darp edilen bir kişinin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu, 667 sayılı KHK’nin 9. maddesi kapsamında "kavuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltında olduğu sırada polisler tarafından tehdit ve darp edildiğini ileri sürüp polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan bir kişiyle ilgili ilginç bir karara imza attı. Soruşturmayı kanun hükmünde kararname (KHK) hükümlerince sonlandırdığını belirten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK kapsamında görevlerini yerine getiren polisler hakkında hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunmadığına dikkat çekti.

Cumhuriyet Savcısı Eşref Aktaş'ın "kovuşturmaya yer olmadığı"na dair kararında, "667 sayılı KHK’nın 9. maddesi kapsamında, bu kanun hükmünde kararname kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiği, bu nedenle iddia konusu eylem nedeniyle şikayetçi olunanlar hakkında kovuşturma yasağı bulunduğu anlaşılmakla, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" dendi.

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