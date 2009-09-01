Savcı Gök'ten 'cinsel taciz' iddiasına yanıt

Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Yaşar Üniversitesi öğretim görevlilerinden Ü.E.İ.'yle ilgili olarak "Hakime rüşvet iddiasıyla hakkında dava açıp tutuklanmasına yol açtığım Tarcan Ülük'ün avukatlığını üstlendiği bu hanımın davranışını takdirlerinize bırakıyorum" dedi.

Murat Gök, Ü.E.İ. ile bir süre ilişki yaşadıklarını belirtti.

Şu an başka bir kişiyle nişanlı olduğunu ve bu kişiyle 25 Eylül'de evlenmek için gün aldığını kaydeden Gök, "Tam evlilik öncesi ve hakime rüşvet iddiasıyla hakkında dava açıp tutuklanmasına yol açtığım Tarcan Ülük'ün avukatlığını üstlendiği bu hanımın davranışını takdirlerinize bırakıyorum" diye konuştu.

''Gök'e 50 bin TL tazminat

istemiyle tazminat açacağız"

Ü.E.İ.'nin avukatı Tarcan Ülük ise Murat Gök hakkında 50 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açacaklarını bildirdi.

Ülük, "Bizim yargılandığımız davayla bu davanın hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilimizin babası tutuklanmış, bu soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı kendisine basına yansıyan mesajları atmıştır. Hukuk her zaman herkese lazım olabilir, tavsiyem sayın savcının iyi bir avukat bulmasıdır" dedi.

Suç duyurusunda bulunan Ü.E.İ

Tırpan Operasyonu kapsamında tutuklanan H.İ.'nin Yaşar Üniversitesinde öğretim görevlisi olan kızı Ü.E.İ.'nin ismi, müşteki sıfatıyla, Tarcan Ülük'ün de yargılandığı İzmir Adliyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin Murat Gök'ün hazırladığı "Yengeç Operasyonu" davasının iddianamesinde yer alıyor.

İddianamede, Ü.E.İ.'nin, Soydan Karadeniz ile babası için avukat B.E. ile görüştüğü, B.E.'nin Ü.E.İ.'den babasının tahliyesine karşılık 150 bin euro istediği öne sürülüyor.

Buna karşılık, Ü.E.İ., İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verdiği ifadede, B.E.'den davacı ve şikayetçi olmadığını belirterek, "Cumhuriyet Savcısı Murat Gök ile babamın durumu hakkında görüştüm. Çünkü iddianamede bize göre yanlışlar vardı. Bu görüşmede başka bir avukata ilişkin şikayetimi dile getirmiştim. Savcı Gök ise yüksek avukatlık ücreti talep eden kişilerle karşılaşıp karşılaşmadığımı sordu. Ben de bir avukatın yüksek ücret talep ettiğini söylemiştim. Bu sözlerim farklı şekilde yorumlanıp iddianamede yer almış. Şikayetçi ve davacı değilim. İddianamedeki ifadeleri görünce şaşkınlığa uğradım. B.E. ile yaptığımız görüşmede hukuki konuları konuştuk ama para konuşmamıştık. Bahse konu para bana hatırladığım kadarıyla B.E'yi tavsiye eden kişi tarafından söylenmişti" demişti.