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Savcı, foto muhabiri Çağdaş Erdoğan'ın tahliyesine itiraz etti

Çağdaş Erdoğan, mahkemedeki savunmasında "4 polis tarafından çırılçıplak soyulup işkenceye uğradım" demişti

16 Şubat 2018 21:04

Cumhuriyet Savcısı, Kadıköy’de “MİT sosyal tesislerinin fotoğraflarını çektiği” iddiasıyla gözaltına alınan ve 13 Eylül’de tutuklanan gazeteci ve foto muhabiri Çağdaş Erdoğan'ın tahliyesine itiraz ederek tutuklama talep etti. 

MİT sosyal tesislerinin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci ve foto muhabiri Çağdaş Erdoğan, tutuklanmasından 6 ay sonra 13 Şubat'ta tahliye edilmişti.

TIKLAYIN - Foto muhabiri Çağdaş Erdoğan, tahliye edildi: 4 polis tarafından çırılçıplak soyulup işkenceye uğradım!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçlamasıyla yargılanan Erdoğan, savunmasında, “Moda Sahili’ne nefes almak için sürekli giderim. Kamuya açık bir alan. Gezintim boyunca fotoğraflar çekerim. O günde Moda sahili, Kalamış Parkı civarında MİT’e ait olduğu söylenen ‘görünmez’ binanın fotoğrafını çektiğim için sivil bir polis tarafından gözaltına alındım. Kadıköy Rıhtım Karakolu’da 4 polis tarafından çırılçıplak soyulup işkenceye uğradım. Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde IŞİD’liler ile bir arada tutuldum. Gözaltı sürecimin 2. günü MİT görevlisi olduğunu söyleyen 2 kişi tarafından haber kaynaklarıma ilişkin ajanlık dayatmasına maruz kaldım” demişti.

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