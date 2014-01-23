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HSYK, savcı Fikret Seçen'in atama kararı itirazını reddetti!

Savcı Fikret Seçen'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Gebze'ye düz savcı olarak atanmasına ilişkin yapılan itiraz reddedildi

23 Ocak 2014 19:46

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'in Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) geçen hafta hazırladığı 21 kişilik kararname ile Gebze'ye düz savcı olarak atanmasına ilişkin itirazı reddedildi.

Atama ve terfi dosyalarına bakan HSYK 1.Dairesi bugün (23 Ocak 2013) Seçen'in itirazı görüşüldü. Kurul üyeleri arasında yapılan görüşmede Seçen'in talebi 4'e 3 oy çokluğu ile reddedildi. Seçen'in söz konusu kararın genel kurulda değerlendirilmesi için yeniden itiraz edeceği öğrenildi

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