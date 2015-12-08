Savcı Fidan: 52 kişinin öldüğü Reyhanlı'yı FETÖ kurguladı, paralel savcı MİT'in ihbarını sümenaltı etti!

Akşam gazetesi, tutuklanan MİT TIR'ları savcısı Özcan Şişman'ın, Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. İstanbul Başsavcı Vekili İrfan Fidan'ın iddialarına dayanan haberde, saldırının 17-25 Aralık operasyonlarının ardından hükümet kanadınca "paralel yapı" olarak adlandırılan Gülen cemaatinin kurgusu olduğu öne sürüldü. Habere göre savcı Şişman’ın MİT istihbaratını dikkate almadığını belirten İstanbul Başsavcı Vekili Fidan HSYK'ya suç duyurusunda bulunarak, “Reyhanlı, paralel yapının kurgusuydu” dedi. Fidan, savcı Şişman'ın MİT TIR'larına ait görünüleri haberleştirdiği için Erdem Gül'le birlikte tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a gönderdiği mektuptaki ifadeleri de ‘itiraf’ ve ‘delil’ olarak kabul etti.

Akşam gazetesinde Neslihan Keskin imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

1 Ocak 2014’te MİT’e ait yardım TIR’larını durduran ve bu nedenle hakkında soruşturma açılıp tutuklanan savcı Özcan Şişman’ın 52 kişinin öldürüldüğü Reyhanlı katliamında da rol oynadığı iddia edildi. İstanbul Başsavcı Vekili İrfan Fidan, Şişman’ın, 11 Mayıs 2013’teki saldırıyı, MİT’in istihbaratına rağmen engellemediğini belirterek, saldırının paralel yapının kurgusu olduğunu ifade etti. Şişman hakkında HSYK’ya suç duyurusunda bulunan Fidan, tutuklanan savcının Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a gönderdiği mektuptaki ifadeleri de ‘itiraf’ ve ‘delil’ olarak kabul etti.

MİT, operasyon istedi

Savcılığın tespitlerine göre; Şişman’ın Can Dündar’a gönderdiği gönderdiği mektubunda, “Soruşturma sürerken Reyhanlı saldırısından üç gün önce, 8 Mayıs Çarşamba günü MİT'ten bir yetkili geldi. Tedirgin ve panik bir halde operasyon yapılmasında ısrar etti. İşimize karışmamalarını söyledim.

Güya ihbara şaşırmış

Birçok terör olayında perde gerisinde ya da içinde gördüğümüz MİT’in bu saldırıyı ihbar etmesine şaşırmıştım. Reyhanlı’dan 3 gün önce bu dosyayı operasyon yapın diye yaptıkları ısrarın beni ve polisi içi boş dosya ile meşgul ederek saldırının polis tarafından engellenmesinin önüne geçilmek istendi“ ifadelerini kullandığı anlaşıldı.

Saldırı kumpas için zemin

İrfan Fidan, 52 kişinin ölümüne neden olan saldırının sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü'nün şiddet eylemi olarak kullanılmak üzere kurgulandığını tespit etti. Eyleme yol verilmesi gibi vahim bir durumun ortaya çıktığını belirten Başsavcı Vekili’nin suç duyurusunda bulunduğu Şişman hakkında HSYK da inceleme başlattı.

Bombacıları dinlediği halde…

Şişman, Can Dündar’a gönderdiği mektupta, saldırıya ilişkin görüşmelerin teknik takip sırasında elde edildiğini de itiraf ederek, “Ancak fiiliyata geçildiğine dair tespit yapılamadı. MİT yetkilileri bir kaç kez operasyon yapsanız diye teklifte bulundular. Yeterli delil olmadığını, engellemeye yönelik MİT'in de yetkileri bulunduğunu, gelen bilgileri polisle paylaşmalarını, işimize karışmamalarını söyledim” ifadelerini kullandı.