Savcı; FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı' için mütalaasını değiştirdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Türkiye sohbet imamı\' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca\'nın yargılanmasına devam edildi. Esasa yönelik mütalaasını değiştiren savcı, sanık Tabanca\'nın \'örgüt üyeliği\' suçundan değil, \'örgüt yöneticiliği\' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin \'Türkiye sohbet imamı\' olduğu iddiasıyla 20 Kasım 2016\'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklandı. Tabanca hakkında, \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve \'silahlı terör örgütü yöneticisi olma\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 17\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Tabanca ve avukatı katıldı. Daha önceki duruşmada, sanığın örgüt yöneticisi olduğuna dair dosyada delil bulunmadığından, bu suçtan beraati, örgüt üyeliğinden cezalandırılması yönünde mütalaa veren savcı, bu görüşünü değiştirdi.

Savcı, esasa yönelik verdiği yeni mütalaasında, sanığa ait telefonlarda terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock\'un çıktığını, telefon kayıtlarının incelenmesi sonrasında hazırlanan raporda, ByLock yazışmalarında örgüte ait talimat ve bilgilendirme mesajlarının bulunduğunu, FETÖ\'nün bankasında sanığa ait hesaplarda örgütsel bağlantıların tespit edildiğini, örgüt içinde kendisinden \'Türkiye sohbet imamı\' olarak bahsedildiğini, 2010 yılında sohbet adı altında katıldığı örgüt toplantısında 2017 yılını kastederek, \"Baharda güzel günler gelecek, göklerden kartallar taş yağdıracak, Özal\'ın yaptığı barajlar kanla dolacak\" şeklinde darbe teşebbüsüne atıfta bulunduğunu belirtti. Toplanan delil durumu değerlendirildiğinde sanığın \'örgüt üyeliği\' suçundan değil, \'örgüt yöneticiliği\' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Tabanca ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin sağlık sorunları ve delil durumu değerlendirilerek tahliyesini, aksi takdirde adli kontrol şartları uygulanarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, değişen esasa yönelik mütalaa nedeniyle, savunma yapmak üzere sanık ve avukatına ek süre vererek duruşmayı erteledi.