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Yaşam

Savcı 'Eylemciler Taksim'e yüzmeye gitmedi' dedi, iddianame kabul edildi

'Deniz gözlüğü ve gaz maskesi silah değil' diyerek iddianameyi iade eden mahkemeye, savcıdan 'Eylemciler Taksim'de havuza yüzmeye gitmedi' cevabı geldi

28 Kasım 2013 19:47

Gezi direnişine katılan 23 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeden dönmüştü. Savcı, "Eylemciler maske, deniz gözlüğü vb ile Taksim'e havuzda yüzmeye gitmediler" savunmasıyla yeni bir iddianame hazrıladı. Mahkeme bu kez kabul etti.
 

Maske, deniz gözlüğü ve kask silah değil

 
Gezi eylemleri sırasında gözaltına alınan 23 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame Eylül ayında İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ancak iddianame mahkeme tarafından ‘suçun nasıl işlendiği ve suç delillerinin ne olduğu somut olarak belirtilmediği’ için iade edildi.
Mahkeme iade gerekçesinde, “Maske, baret, deniz gözlüğü, motorcu kaskı, flama, sirke, solüsyon, sargı bezi silah değildir. Bazı şüphelilerin atılı suçu silahla işlediğine dair delillerin ne olduğu iddianamede yer almamaktadır" dedi. 
 

Havuzda yüzmeye gitmediler; demek ki silah

 
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre iddianamede, mahkemenin ‘deniz gözlüğü ve gaz maskesi vb. eşyalar silah değildir’ gerekçesine savcı şöyle yanıt verdi: "Şüphelilerin deniz gözlüğü ve gaz maskeleri ile Taksim’de bulunan bir havuza yüzmek amacıyla gelmedikleri amaçlarının olay çıkarıp güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya girme amacı taşıdığı dosyanın içindekiler ile yapılan eylemlerden bellidir."
İddianame yeniden İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yeniden gönderildi. İkinci kez gönderilen iddianame mahkemece kabul edildi.

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