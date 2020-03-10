Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti iddiası

Kayseri'de tüp bebek tedavisi için özel bir hastaneye başvuran savcı İlker Vural'ın, Doktor Çağlar Yazıcıoğlu'nu "Savcıyım, terör davalarına bakıyorum. İstersem yarım saatte özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit ettiği ileri sürüldü.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, savcı İlker Vural, sperm örneği alınacağı odanın hijyen olmadığını ve eşinin ameliyathanede 1 saat 40 dakika bekletildiğini savundu. Hastane yönetimi, savcıya parasını iade etmesine karşın, savcı Doktor Yazıcıoğlu ve ekibinin işten atılmasını istedi.

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