Savcı Çimen: Hüsnü Mahalli dinlendi, Ertuğrul Özkök dinlemeye takıldı

Selam Tevhid örgütünün eski savcısı Adnan Çimen, Sabah gazetesinde yer alan "Ünlülerin özeli dinlendi" içerikli haber hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Adnan Çimen, haberde adı geçen eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök hakkında dosya kapsamında dinlenme kararı olmadığını, ama Özkök'ün dinlemeye takıldığını söyledi. Çimen, Özkök'ün telefonda görüştüğü ve Akşam'dan ayrıldıktan sonra Yurt gazetesinde yazmaya başlayan Hüsnü Mahalli'nin şüpheli olarak dinlendiğini açıkladı.

Dosyanın eski savcılarındna Adnan Çimen Twitter hesabından şunları yazdı:



"Bugünkü Sabah gazetesinin 19. sayfasında 'Ünlülerinde özeli dinlendi' başlığıyla güya yasal olmayan dinleme haberlerine ilişkin belge sunulmuş. Hemen belirteyim bu haberde tamamen yanıltma ve algı oluşturma amaçlıdır. Sayın Özkök dinlenmemiştir. Neden mi? Gazete varsa açın 19 sayfayı İletişim Tespit Tutanağı'nı çözelim;

1/ Hedef şahıs yani halk diliyle dinlenen kişi Hüsnü Mahalli, dinlenen numara 532 2160735

2/ Hüsnü Mahalli'yi arayan kişi Ertuğrul Özkök, tel numarası 549 6666717, arama zamanı 11.07.2012 saat 19;26, görüşme süresi 1 dak. 31 saniye

3/ Bunları toparlarsak; Hüsnü Mahalli suç örgütü kapsamında şüpheli olarak takibe alınmış, bu bağlamda telefonu dinlenirken

4/ 11.07.2012 günü Ertuğrul Özkök kendisini aramış, bu nedenle dinlemeye takılmış

5/ Ertuğrul Özkök hakkında alınmış bir dinleme kararı ve takip söz konusu değildir

Şimdi dün izah etmiştim tekrar edeyim, bu görüşmeye ilişkin olarak nasıl hareket edilmeli; Şayet Ertuğrul Özkök ile Hüsnü Mahalli'nin görüşmeleri takip edilen Selam örgütüne ilişkinse,

2/ 2280-234 = 2046 yani dolaylı dinlenen kişi sayısı 2046 Peki Sn. Ertuğrul Özkök madem mağdur olarak ifadeye çağrılmış, o zaman 2045 kişininde çağrılıp ifadelerinin alınması gerekir. Çağrılmış mı? HAYIR. Peki Ertuğrul Özkök mağdurda diğerleri mağdur değil mi? Neden diğerleri çağrılmadı? Bu ifade alma ve basına bildirme işlemi herkesi dinlemişler iftirasının ayranını kabartmak için mi?



Millete vay be Hürriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni dahi dinlenmiş dedirtmek ve böylece algı operasyonunu güçlendirmek için mi? Sn. Özkök burada algı operasyonuna malzeme yapılmıştır. Nitekim mağdur olarak dinlendiği soruşturmada verilmiş bir karar yoktur. Bir soruşturmanın mağduru varsa şüpheliside vardır. Özel hayata ilişkin olup imha dışında hiç bir işlem yapılamayacak olan tapeleri işleme koyup Sn. Özkök'ü ifadeye çağırmak suçtur.



Çünkü normalde hiç kimsenin duyamayacağı bir görüşme kamuoyuna açılmıştır. Hukuk kurallarını bir kere ihlal ettiniz mi cevap verilemeyecek ve altından kalkılamayacak yığınla soru karşınıza çıkar. İftiraya uğramış ve Türkiye ye casus ajan diye takdim edilmiş bir insan olarak, bazı iftiralara cevap vermek hakkımdır sanırım. Kimseye hakaret etmiyor, kimseyi hedef göstermiyorum. Sadece Selam terör dosyası ile ilgili yalanlara cevap veriyorum. Başka soruşturmalar, şahıslar ilgi alanımda değil. Kimsenin vekili ve kefili değilim. Mecbur kalmasam Twitter da kullanmam. Çünkü prensip olarak hukuk adamlarının kararlarıyla konuşması gerektiğine inananlardanım."