Savcı, Cem Uzan'a 18 yıl hapis istedi

T24 - İş adamı Cem Uzan, ''özel banka parasını zimmete geçirmek'' suçundan yargılandığı davada savcı, Uzan'ın ''nitelikli banka zimmeti'' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Selamettin Celep, sanık Cem Uzan'ın hukuka aykırı şekilde kredi kartı ve şahsi borçları ile Uzan ailesi fertlerinin borçlarının ödenmesi için emir verdiğini belirterek, Cem Uzan'ın banka mensubu olmayışı da dikkate alınarak ''azmettiren'' olarak sorumlu tutulmasının gerektiğini ifade etti.

Savcı Celep, sanık Cem Uzan'ın ''nitelikli banka zimmeti'' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasını ve sebebiyet verdiği banka zararından sorumlu tutulmasını da talep etti. Savcı, bu zararın Cem Uzan tarafından ödenmesi yönünde de görüş bildirdi.

Sanıklar Raife Aynur, Cengiz Argün ve Salih Bora'ın, ''nitelikli banka zimmetine yardım etmek'' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı Celep, sanıklar Ahmet Özen, Cengiz Argün, Elif Acar, Emine Birsen Canbolat, Fikri Akyüz, Mustafa Seber, Neşe Cesur, Raife Aynur, Tahsin Öztürk ve Salih Bora hakkında, ''gerçeğe aykırı şekilde muhasebe ve banka bilançosu düzenlemek'' suçundan açılan davanın zamanı aşımı süresinin dolması sebebiyle ortadan kaldırılması görüşünü iletti.

Savcı Celep, ''suç işlemek için örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak'' ve ''örgüte yardımı içeren harekette bulunmak'' suçlarından sanıklar Mahmut Sağır, Ahmet İsmail Sevinç, Raad Al Rıfai, Antonio Luna Betancourt ve Greald Joseph Carrard hakkındaki açılan davanın da yine zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasını istedi.

Savcı Celep, sanıklar Ayşegül Uzan, Melahat Uzan'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında, ''nitelikli zimmet'' suçunu doğrudan işlediklerine dair yeterli suç şüphesinin bulunmaması sebebiyle beraatlarına karar verilmesini talep etti.

''Nitelikli banka zimmeti'' suçundan sanıklar Tahsin Öztürk, Raad Al Rıfai ve Antonio Joseph Betancourt hakkındaki kamu davasının bu dosyadan ayrılması yönünde görüş bildiren savcı Celep, Cem Uzan hakkındaki gıyabi tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı diyeceklerini hazırlamak için süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cem Cengiz Uzan'ın ailede baba Kemal Uzan'dan sonra gelen en etkili kişi olduğu, İmar Bankası’nda son yıllarda resmi olarak görev almasa da, sahip olduğu hisse miktarından dolayı bankanın yönetim ve denetimini fiilen elinde bulunduran hakim hissedarlardan biri olduğu, hakim hissedar olarak tüm zimmet ve dolandırıcılık eylemlerinden sorumlu olup, zimmete geçirilen paralardan da kuşkusuz pay aldığı öne sürülüyor.

İddianamede, banka aracılığıyla Türkiye'den toplanan mevduatlardan Cem Uzan'ın yönetiminde yer aldığı Kristal İnşaat, Rumeli Holding, Standart İnşaat ve Klasik İnşaat adlı 4 şirket aracılığıyla 3 milyon 742 bin 768 doların zimmete geçirildiği kaydediliyor.

5,5 milyon liranın kredi adı altında Uzan'ın yöneticiliği döneminde bu 4 şirkete aktarıldığı ifade edilen iddianamede, Cem Uzan, Melahat Uzan ve Ayşegül Akay Uzan'ın, ''özel banka parasını zimmete geçirmek'' suçundan 12'şer yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, diğer 15 sanığın da ''suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak'', ''örgüt adına bilerek ve isteyerek faaliyette bulunmak'', ''özel banka parasını zimmete geçirmek'' ve ''gerçeğe aykırı banka bilançosu hazırlayıp gerçeğe aykırı muhasebeleştirme yapmak'' suçlarından 15 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.