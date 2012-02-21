Savcı Bulanık'taki ölümler için 'meşru müdafaa' dedi

T24 - Muş'un Bulanık ilçesinde, DTP'nin kapatılmasını protesto gösterisi sırasında çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 2 sanığa da "meşru savunma haklarını kullandıkları gerekçesiyle ceza verilmemesini" istedi.

Cumhuriyet Savcısı Halis Özmen, esas hakkındaki görüşte, “15 Aralık 2009'da, DTP'nin kapatılmasını ve PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını protesto etmek için terör örgütüne müzahir kitlenin, Bulanık'ta toplandığı” kaydedildi.

Grubun, Öcalan lehine sloganlar attığına, posterini taşıdığına ve “Öcalan'a özgürlük” pankartı açtığına yer verilen görüşte, grubun kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaları taşlamaya başladığı ifade edildi.

Sanıklar Turan ve Metin Bilen kardeşlere ait olan ve içinde sanıklar ile bir yeğenleri ve bir başka kişinin bulunduğu manifatura dükkanını taşlayan grubun, iş yerine yanıcı madde attığı kaydedilen görüşte, iş yerinde yangın başladığı, sanık Turan Bilen'in yanan eşyaları kepengin altından dışarı attığı, güvenlik birimlerini aradığı, saldırıların yoğunlaşması üzerine saldırıyı defetmek ve kurtulmak amacıyla dışarı çıkarak, ruhsatlı kalaşnikof marka silahıyla havaya 3-4 el ateş ettiği belirtildi.

Turan Bilen'in, daha sonra iş yerine girdiği, saldırıların devam etmesi üzerine kepenk altından ateş etmeye başladığı, ateş sonucu Necmi Oral'ın başından, Kemal Ağca'nın da göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Sanıkların, atılı eylemi PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne müzahir kitlenin canlarına, mallarına yönelik ve devam eden haksız bir saldırısını bertaraf etmek için gerçekleştirerek, meşru savunma haklarını kullandıkları anlaşıldığından, ceza tertibine yer olmadığına, suçta kullanılan ruhsatlı silahların, ruhsat sahibi Turan Bilen'e iadesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.”

Katılanların avukatı Vecihi Demir, görüşü kesinlikle kabul etmediğini belirterek, beyanda bulunmak için süre istedi. Sanıkların avukatları Veysel Esen, Mustafa Remzi Toprak ve Şeyhmus Karagöz ise görüşe katıldıklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti, katılan ve sanık avukatlarına beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.