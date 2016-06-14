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Dünya

Savcı Bharara'dan Zarrab duruşmasına erteleme talebi

Bharara, duruşmanın 20 Haziran tarihine ertelenmesini talep etti

14 Haziran 2016 11:47

ABD'deki Reza Zarrab davasının savcısı Preet Bharara, 16 Haziran'da görülmesi beklenen duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu.

Şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve kızı ile ABD'ye giriş yapmak isterken Miami Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran'a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, New York'ta 16 Haziran'da görülecek duruşmasının, 20 Haziran tarihine alınmasını istedi.

Bharara, davaya bakan Yargıç Richard Berman'a yolladığı dilekçede, iş seyahatlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek ve Reza Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman'ın da tarih değişikliğine rıza gösterdiğini belirterek, duruşmanın 20 Haziran tarihine ertelenmesini talep etti.

 

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