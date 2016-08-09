Savcı Bharara, Zarrab'ı ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit gördü

ABD Savcısı Prett Bharara, tutuklu bulunan Reza Zarrab dosyasının doğrudan ABD ulusal güvenliğiyle ilgili olduğunu bildirdi.

New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Bharara, Zarrab'ın avukatları tarafından, "davanın düşürülmesi"ne ilişkin itiraz dilekçesine karşı görüşünü mahkemeye sundu.

Savcı Bharara, New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde Hakim Richard Berman'ın baktığı davada, iş adamı Zarrab’ın avukatlarının "dava düşürülmeli, iddianame yok sayılmalı" talebine karşı 63 sayfalık bir karşı bildirim başvurusu hazırladı.

Davada, savunma avukatlarının "dava düşürülmesi"ne ve "iddianamenin yok sayılması"na ilişkin yaptığı başvurunun ardından Savcı Bharara mahkemeye yaptığı karşı bildirimde, davanın düşürülmesine ilişkin Zarrab’ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu ve "bu konuda bir duruşmaya dahi gerek olmadığını" ileri sürerek, davanın ABD'nin "ulusal güvenliğini ilgilendirdiğini" ileri sürdü.

Bharara dilekçesinde, Zarrab’ın, "bilinçli şekilde" Amerikan mali sistemini sömürerek, teröre destek verdiği ve küresel huzursuzluğu kışkırttığını söyledi.

Savcı Bharara dilekçesinde, 6 Eylül'de yapılması planlanan duruşmaya da gerek olmadığı görüşünü bildirdi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlemek suçlamasıyla New York'ta tutuklu bulunan iş adamı Zarrab’ın avukatları geçen ay, mahkemeye verdikleri dilekçede, savcının görevini kötüye kullandığını belirterek, Zarrab hakkındaki davanın düşürülmesi talebinde bulunmuştu.

19 Ağustos'ta Zarrab’ın avukatlarının bir karşı bildirimde bulunması bekleniyor.

Savcı Bharara'nın talebi Hakim Berman tarafından kabul görmesi halinde, 6 Eylül'de yapılması planlanan duruşma yerine Zarrab’la ilgili karar, 23 Ocak 2017'deki jürili asıl duruşmaya kadar verilememiş olacak.