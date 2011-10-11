Savcı Berk: İddianame 20 gün içinde açıklanır

T24 - Şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk, davayla ilgili iddianameyi hemen hemen hazırladığını, 20 gün içinde de mahkemeye sunacağını söyledi.



Şike soruşturması kapsamında başı en çok ağrıyan kulüp olan Fenerbahçe'nin kaderi belli oluyor.



Şike soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Berk davayla ilgili iddianameyi hemen hemen hazırladığını, 20 gün içinde de mahkemeye sunacağını söyledi.



Gazeteport'ta yer alan habere göre, Savcı Berk'in bu açıklaması, Aziz Yıldırım ile yönetimin fazla zamanı kalmadığını gösteriyor. Savcı Berk iddianame için 3 aydır çalışıyor.



Şike soruşturmasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu 31 kişi tutuklanmıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, şike soruşturmasıyla ilgili kararı sezon sonu vereceğini açıklamıştı.





