Savcı, Aziz Yıldırım'ın beraatini istedi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin ''gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' iddiasıyla yargılandıkları davada yeniden esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, aralarında Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın beraatını istedi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanık avukatlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin, yargılama dosyasına ilişkin yeniden esas hakkında mütalaa vermek istediğini belirtti.

Tuğtekin, 29 Mayıs 2012'de Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır'ın verdiği esas hakkındaki mütalaada, ''açıklanması yasak olan gizli bilgileri temin etme'' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bütün sanıkların beraatına karar verilmesinin talep edilmesine rağmen sanık Celalettin Erkal'ın, sanıklar Zafer Yoldaş, Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy ve Sezcan Yalkın ile iş yaptığı iş yerindeki bilgisayarlarda ''açıklanması yasaklanan ve niteliği gereği gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin'' kayıtlı olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Bilgisayarlardan çıkan belgelere yer verilen yeni mütalaada, ''İnsansız Hava Aracı (İHA) notu'' başlıklı belgelerin açık kaynağından elde edilemeyecek kadar detaylı olduğu, herhangi bir firma tarafından tek başına hazırlanamayacağı vurgulandı.

Bilgisayarlarda ele geçirilen, ''Orta Menzilli Tanksavar (OMMTAS) ihtiyacı'' konulu yazıyla hava araçlarına ilişkin aylık faaliyet raporlarının gizlilik derecesinde olduğu belirtilen mütalaada, söz konusu duruma ilişkin TCK'nın 334'üncü maddesinde düzenlenen ''yasaklanan bilgileri temin etme'' suçunun oluştuğu kaydedildi.



'Kesin ve yeterli delil yok'



Sanıklardan Atilla Özdemir ve Aziz Yıldırım'ın bu belgelerin temin edilmesine katıldığına ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunamadığı ifade edilen mütalaada, sanıklardan Sezcan Yalkın, Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy'un, Celalettin Erkal'ın iş yerini zaman zaman kullandığı ancak ''gizli belgeleri temin eden kişiler olup olmadıklarına'' dair kesin ve yeterli delile ulaşılamadığı belirtildi.

Sanıklardan, Atilla Özdemir, Aziz Yıldırım, Sezcan Yalkın, Serdar Özgür ve Kemal Atilla Şensoy'un beraatı istenen mütalaada, Celalettin Erkal ve Zafer Yoldaş'ın ''niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme'' suçundan 3'er yıla kadar hapsi talep etti.

Mahkeme Başkanı Süleyman İnce, verilen aranın ardından kararı açıkladı.

Davanın duruşma gününün iddianameyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı, Sivil Savunma Müsteşarlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na tebliğine karar veren mahkeme, sanık Celalettin Erkal ve Zafer Yoldaş'ın avukatlarına savunmalarını yapmaları için süre verdi.

Eksik belgelerin ilgili yerlerden istenmesine kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.