Savcı, Aziz Yıldırım'a 39 yıl hapis cezası istedi

Futboldak şike davasının 19. duruşmasında savcı, Aziz Yıldırım hakkında şike, teşvik ve örgüt kurmaktan 14 ile 39 yıl arasında hapis cezası istedi. Yıldırım için istenen cezanın üst sınırının 13 yıl 10 ay 15 gün olduğu belirtildi. Yıldırım'ın tahliye talebi reddedilirken, 4 sanık tahliye edildi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, "Futbolda şike" iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 93 sanığın yargılandığı davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Ufuk Ermertcan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanığın bu hallerinin, mevcut delil durumu ve istenilen ceza miktarları göz önüne alınarak devam ettirilmesini istedi.

Savcı Ufuk Ermertcan ayrıca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesinde tanımlanan suçları, bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda, birden fazla işleyen sanıklar hakkında, cezayı dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırıp, tek ceza verilmesini öngören yasa maddesinin uygulanmasını istedi.

Savcı Ermertcan, esas hakkındaki görüşünün son bölümünde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesinde tanımlanan suçları, bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda, birden fazla işleyen sanıklar hakkında, 6222 sayılı yasanın 6259 sayılı yasayla değiştirilen 11. maddesinin 10. fıkrasının uygulanmasını talep etti.

Söz konusu madde şu şekilde: "Bu maddede tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek cezaya hükmolunur."

Buna göre, esas hakkındaki görüşte, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurmak", "şike" ve "teşvik primi vermek" suçlarından 3 yıl 10 ay 15 gün ile 13 yıl 10 ay 15 gün arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

Esas hakkındaki görüşte, Sadri Şener için de "teşvik primi vermeye teşebbüs etmek" suçundan 9 ay ile 2 yıl 3 ay arasında hapis cezası istendi.

Kulüp başkanlığı yasaklansın talebi

Öte yandan Aziz Yıldırım'a, istenen cezanın üst sınırın 13 yıl 10 ay 15 gün olduğu belirtildi. 6 maçta şike, 3 maçta teşvik ve örgüt yöneticisi olmaktan cezalandırılması istenen Yıldırım için işlediği her teşvik ve şike suçunun yeni yasaya göre tek suç sayıldığı kaydedildi.

Mütalaa da Aziz Yıldırım'ın yargılanma sonucunda ceza alması halinde kulüp başkanlığının yasaklanması istendi. Öte yandan savcının mütalaasında teşvik girişi iddiasından 2 yıl 3 ay hapis cezası istenilen Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in, yargılama sonucunda ceza alması halinde kulüp başkanlığının yasaklanması istendi.

Aziz Yıldırım'la ilgili mütalaa

Aziz Yıldırım için 6 maç şikeden, 3 maç teşvikten ve örgüt kurmaktan 14 yıl ile 39 yıl 9 ay arasında cezalandırılma istemi.

Aziz Yıldırım haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmaktan cezalandırılsın

Aziz Yıldırım, Gençlerbirliği - Fenerbahçe, Karabük-Fenerbahçe, Eskişehir-Fenerbahçe, Trabzon- Fenerbahçe, Fenerbahçe- Ankaragücü, Fenerbahçe-İBB maçlarından ŞİKEDEN, Trabzon-Bursa, Trabzon- İBB, Eskişehir -Trabzon maçında TEŞVİKTEN cezalandırılsın

Savcı, Aziz Yıldırım'ın Gençlerbirliği - Fenerbahçe, Karabükspor - Fenerbahçe maçlarından cezalandırılmasını istedi

Savcı, Aziz Yıldırım'a haksız ekonomik çıkar suçundan ceza istedi

Aziz Yıldırım, 3 maçtaki teşvik iddiasından ve 1 maçtaki şike iddiasından beraat etsin.

Olgun Peker

Olgun Peker'in silahlı suç örgütü kurmak suçundan cezalandırılması istendi.

Yusuf Turanlı

Örgüt, şike ve teşvik suçlarından cezalandırılması istendi.

Bülent Uygun

Bülent Uygun "örgüt üyeliği" ve 2 maçta şike bir maçta da teşvikten cezalandırılsın.

Savcı, Bülent Uygun için 10.5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Cemil Turan

Cemil Turan "örgüt üyeliği" ve Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapmak suçundan 6 yıl hapis cezasina çarptırılsın.

Emenike

Emenike'nin savunması dosyaya ulaşmadığından sanık hakkındaki kamu davası ayrılsın.

Ali Yıldırım

Ali Yıldırım'ın örgüt ve şike suçundan cezalandırılmasını istedi.

Göksel Gümüşdağ

Göksel Gümüşdağ, "örgüte yardım" ve Fenerbahçe - İBB maçında şike iddiasından beraat etsin

İlhan Ekşioğlu

Savcı, İlhan Ekşioğlu'nun örgüt üyeliğinden, 5 maçta şikeden ve 4 maçta da teşvikten cezalandırılması istedi.

Savcı, İlhan Ekşioğlu için "örgüt üyeliği", "şike" ve "teşvik" ten 11.5 yıldan 30,5 yıla kadar hapis cezası istedi

Şekip Mosturoğlu

Savcı, Şekip Mosturoğlu'nun "örgüt üyeliğinden" 1 maç şike, 1 maç teşvik, 1 maçta da şikeye teşebbüsten cezalandırılması istedi

Mecnun Odyakmaz

Savcı, Mecnun Odyakmaz'ın örgüt üyeliği ve Sivasspor - Fenerbahçe maçında şike yapmaktan cezalandırılması istendi.

Mehmet Yıldız

Savcı, Mehmet Yıldız'ın Sivasspor - Fenerbahçe maçında şike yapmaktan 3 yıl hapsini istedi...

Korcan Çelikay

Savcı, Korcan Çelikay'ın Sivasspor - Fenerbahçe maçında şikeden 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi..

İbrahim Akın

Savcı, İbrahim Akın'ın İBB - Fenerbahçe, Beşiktaş - İBB maçlarında şike, Trabzonspor - İBB maçında teşvik priminden 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sezer Öztürk

Savcı, Sezer Öztürk'ün teşvik pirimi suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ümit Karan

Savcı, Ümit Karan'ın şike ve teşvik suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Zafer Önder İpek

Savcı eski hakem Zafer Önder İpek'in şike suçundan cezalandırılmasını istedi.

İskender Alın

Savcı İskender Alın'ın şike ve teşvik suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sadri Şener

Savcı, Sadri Şener'in Sivasspor-Fenerbahçe maçında teşvik teşebbüsünden cezalandırılmasını istedi.

Savcı, Sadri Şener'in Fenerbahçe - Ankaragücü teşvik primi girişimi suçlamasından beraat etmesini istedi

Tayfur Havutçu

Savcı, Tayfur Havutçu'nun şike suçundan cezalandırılmasını istedi.

Nevzat Şakar

Savcı, Nevzat Şakar'ın Fenerbahçe - Ankaragücü maçında teşvik primi girişiminden beraatini istedi.

Tamer Yelkovan

Tamer Yelkovan'ın şike ve teşvik suçundan cezalandırılmasını istedi.

Şekip Mosturoğlu

Savcı, Şekip Mosturoğlu'nun örgüt, şike ve teşvik suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hikmet Karaman

Savcı, Hikmet Karaman'ın beraatini istedi

Sercan Yıldırım

Savcı, Sercan Yıldırım'ın teşvik suçundan cezalandırılmasını istedi.

Serdal Adalı

Savcı, Serdal Adalı'nın şike suçundan cezalandırılmasını sitedi.

Serdar Kulbilge

Şike suçundan cezalandırılması istendi.

4 tahliye

"Futbolda şike" davasında, tutuklu sanıklar Ahmet Çelebi, Ali Kıratlı, Sami Dinç, Haldun Şenman ve Bülent İbrahim İşcen'in tahliyesine karar verilirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

19. Duruşmadan notlar

Sanıkların ve avukatların salona alınmasının ardından ilk olarak yoklama yapıldı ve duruşmaya gelen sanıklar tespit edildi. Salona tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ve tutuklu sanıkların yakınları alındı.

"Futbolda şike" iddiaları üzerine açılan davada Fenerbahçe Spor Kulübü davaya müdahillik talebinde bulundu. Fenerbahçe müdahillik dilekçesinde suçtan zarar gördüğünü belirtti ve daya müdahil olmak istedi.

Mahkeme Başkanı salonda bulunan sanıklara Fenerbahçe’nin müdahillik talebi konusunda itirazı olup olmadıklarını sordu. Sadri Şener’in de aralarında bulunduğu sanıklar müdahillik talebine ilişkin itirazlarının olmadıklarını belirtti.

Mahkeme, müdahillik talebi konusunda karar vermek için ara verdi. Mahkeme, aranın ardından Fenerbahçe’nin müdahillik talebini oy birliği ile kabul ettiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım ile bazı sanık avukatlarının, dava dosyasında yer alan telefon dinlemelerine ilişkin ses kayıtlarının tamamının kendilerine verilmesi talebi de değerlendirildi. Mahkeme, ses kayıtlarının verilmesi talebini de ‘özel hayatın gizliliği gerekçesiyle’ reddetti.

Duruşma nedeniyle adliye çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Spor polisi, çevik kuvvet ve sivil polisler adliyeyi sıkı bir güvenlik çemberine aldı. Polis köpekleri de adliye çevresine yerleştirildi. Adliye içinde de duruşmanın yapılacağı salonun katında güvenlik barikatı oluşturuldu.

Yıldırım'ın doktoru dinlendi

"Futbolda şike" iddiaları üzerine açılan davada Aziz Yıldırım'ın doktoru Serdar Erkan tanık olarak dinlenildi. Üroloji uzmanı olduğunu belirten doktor Erkan, "Pankreas intihabı nedeniyle hastaneye yattı. Pankreas değerleri yüksek şu an. İç kulaktan ya da beyinden kaynaklanan denge sorunu var" dedi.

Aziz Yıldırım'ın avukatı Şeref Dede, "Cezaevinde yaşamını devam ettirebilir mi Aziz Yıldırım? Ölüm riski ne kadar?" diye sorması üzerine doktor Erkan, "Pankreas intihabı değerleri yüksek olan kişi hastanede olmalı. Bu ölümcül bir hastalık zaten. Hastane dışında kalmaması gerekir. Ölüm riski altındadır. Aziz Yıldırım'ın cezaevinde, pazartesiden cumaya kadar yüzde 20 ölüm riski bulunmaktadır" diye cevap verdi.

Lube Ayar olayı

"Futbolda şike" iddiaları üzerine açılan davada Aziz Yıldırım'ın sekreteki Nurgül Ok, tanık olarak dinlenildi.

Mecnun Otyakmaz ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Aziz Yıldırım'ın Lube Ayar'ı bir yazı nedeniyle fırçaladığı" yönündeki sözleri sorulan Ok, "Sözlerimi hatırlamıyorum" dedi.

Sonra mahkeme başkanı söz konusu konuşmanın ses kaydını dinletti. Bunun üzerine Ok, "Biraz Otyakmaz'ı yumuşatmak için de söyledim" dedi.

Ok'un ardından gazeteci Lube Ayar, tanık olarak dinlenildi. Ayar, söz konusu görüşmenin nedenini attığı bazı tweetler olarak açıkladı. Duruşmaya 15 dakika ara verildi.

Ekşioğlu'nun çarpraz sorgusu

Aranın ardından Fenerbahçe yöneticisi sanık İlhan Ekşioğlu'nun çapraz sorgusu yapıldı. Trabzonspor Kulübü'nün avukatı Nusret Yılmaz'ın "3 Temmuz'dan önce dinlenildiğinizden şüphelendiniz mi?" sorusuna Ekşioğlu, "Bu konu ile ilgili olmadı. Kendi ve aileme karşı başka bir kişi tarafından böyle bir şey yapılabileceğini tahmin ediyordum" diye konuştu.

Avukat Nusret YIlmaz'ın, eşinizle gittiğinizde "Polisi arıyorsunuz takip edildiğiniz için? Polis araba bize ait diyor. Emniyet tarafından yapılan takibi öğrendiniz yani?" demesi üzerine, Ekşioğlu, "Hayır. O gün o konuşmada ne dediğini anlamadım" diye konuştu.

Avukatın, "Ali Kıratlı ile yaptığınız görüşmede, 'İşçileri söyledik. Kırmızı kart, Metin'i düşün' gibi konuşmalar geçtiği görülüyor. Bu Metin kim?" sorusuna Ekşioğlu, "Bu ticari iş ilişkisiyle ilgili konuşmalardan bir tanesidir.Bu konuşmanın ne zaman yapıldığını hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı da, "Bursa şampiyonluğa aday bir durumda o konuşmanın tarihinde" şeklinde konuştu.

Avukat Yılmaz'ın, "Ali Kıratlı ile konuşmanızda paradan bahsediyorsun? 250 bin Dolar aldınız mı parayı?" sorusuna Ekşioğlu, "Evet aldım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine avukat, "Kulüpten 183 bin alacağınız var gözüküyor. Aradaki fazla para nedir?" şeklindeki sorusu üzerine, "Kulüplere şahıslar para verir. Bunlar bazen cari hesaplara yansımaz. Kaydedilmeyen para olabilir" dedi.

"Tarladaki işçilerin eğer ekim yaptıysanız" konuşmasının sorulması üzerine Ekşioğlu, "Bu Trabzonspor'un teşvik eylemlerinin öğrenilmesi ile ilgili konuşmaydı. 3 tarlayı sürdük ifadesi de benim uğurumdur" diye konuştu.

Avukatın, "Doğan Ercan'a 2 futbolcu için 100 bin Dolar avans verildi. Bu parayı kendi imkanlarımla verdim dediniz. Bu avanstan Fenerbahçeli yöneticilerin haberi var mı?" sorusuna Ekşioğlu, "Fenerbahçe sizden anladığım kadarıyla Trabzonspor'a benzemiyor. Yapılan her türlü işten yönetim kurulunun ve başkanın haberi vardır" yanıtını verdi.

Özaydınlı tartışması

Bu sırada Trabzonspor'un avukatının sorularına sinirlenen seyirciler oldu. Duruşmayı izleyen Fenerbahçespor Kulübü eski yönetici Murat Özaydınlı sesli şekilde sorulara tepki gösterdi.

İzleyiciler arasında yer alan Trabzonlusporlu olduğu öğrenilen bir kişi de Özaydınlı'ya 'Sormayacak mı' diye tepki gösterdi. Özaydınlı da , "Bu adamlar 9 aydır tutuklu. Dön önüne" diyerek bağırdı. Duruşma salonundaki polis, Özaydınlı ile tartışan vatandaşı daha ileride bir yere oturttu.

Alper Potuk ve Sezer Öztürk transferi

"Futbolda şike" iddiaları üzerine açılan davada sanık İlhan Ekşioğlu’nun çapraz sorgusu yapıldı. Mahkeme Başkanı duruşmada Ekşioğlu ve Ali Kıratlı arasındaki Eskişehir maçından önceki bir telefon görüşmesini salonda dinletti. Ekşioğlu, “Alper Potuk ve Sezer Öztürk transferinde menajerlerine verilecek 250 bin dolar para konuşuluyor" dedi.

Mahkeme Başkanının, “Birine 50 zam yaptım diyor Kıratlı. İkincisi oynuyor diyor. Bu konuşma ne anlama geliyor?" sorusuna Ekşioğlu, “Burada menajeri kastediyoruz oynuyor derken. Mecazı anlamda oynuyor lafı kullanıldı. Maç oynamak değil" diye yanıt verdi.

Ekşioğlu soruların ardından, “Sahada şike var deniliyor. Tespit edilir ve dinleme kararı ile fail bulunur normalde. Önce dinlenilmiş sonra şike bulunmaya çalışılmış. Ortada somut delil yok. Sadece telefon dinlemeleri var. 11 aydır tutukluyuz. Tutuksuz yargılanma hakkım olduğunu düşünüyorum. Transferde her yol mübahtır. Hatta eskiden adam kaçırma da vardı. Volkan Demirel ile ücret üzerine görüştüğümüzde aramızda büyük farklar oluştu. Bazı yöneticiler cebimizden verelim dediler. Bu da kayıtlara girmedi. Bazen böyle şeyler oluyor" dedi.

'3 kişiyi öldüren 5 ay yattı gitti'

Ekşioğlu, "Cezaevinde ve buraya gelip giderken bazı olaylardaki sanıkları tanıdık. Adam yaralayan 27 gün kaldı. Bahisten geldi 119 gün yattı. Tecavüzden adam tutuksuz yargılanmış. Trafik kazasında 3 kişiye öldüren 5 ay yattı gitti. Hepimizin çocukları var. Kızım okulu bıraktı. Bana soruyorlar 'sen naptın' diyorlar" diye konuştu. Ekşioğlu’nun konuşması sırasında sesinin titrediği duyuldu. Ekşioğlu’nun ardından Ali Kıratlı söz aldı.

Ali Kıratlı'nın çarpraz sorgusu

"Futbolda şike" iddiaları üzerine açılan davada sanık Ali Kıratlı dinlenildi.

Kıratlı, "Sabit aramadan görüşmeyi talep etmedim. Ben gizli saklı bir şey yapsam bu kadar konuşmam. 6 maç ile ilgili suçlanıyorum. Bu maçlarla ilgili bir sürü insanın adı geçiyor ama tutuksuzlar. Ben nasıl dosyanın hamalı haline geldim anlamıyorum. Ben cezaevinde cinlerle top oynuyorum. Gelirken onlara siz de tahliye olursanız ben ne yaparım dedim" dedi.

Mahkeme Başkanının, "Örtülüden para ver diyorsun. Nedir o?" sorusuna Kıratlı, "Ben kendim için para istedim. Kendi hesabımdan istedim. İlhan benim finansörüm" diye konuştu. Örgüt üyeliği iddialarını kabul etmeyen Kıratlı, tahliyesini talep etti.

Ahmet Çelebi: Örgütü kabul etmiyorum

Kıratlı'nın ardından sanık Ahmet Çelebi dinlenildi. Aleyhine tek bir konuşmanın olmadığını belirten Çelebi, "Neden yatıyorum bilmiyorum. 3 Temmuz'a kadar işadamıydık. Bu kadar yattıktan sonra tahliye değil beraat istiyorum. Örgütü kabul etmiyorum. Örgüt üyeliğini de kabul etmiyorum. Aziz Yıldırım madem örgüt lideri, kombineden para alıyor, formadan para alıyor. Bu nasıl örgüt böyle" diye konuştu.

Bülent İşcan: Yıldırım için canımı veririm

Sanık Yusuf Turanlı da tahliyesini talep etti. Turanlı'nın ardından Bülent İşcan, "Bana sürekli bir arabayı soruyorlar. Böyle bir arabanın alınması ile ilgili benim alakam yok. 93 sanık ile ilgili konularla ilgili hiçbir görüşmem olmamıştır. Aziz Yıldırım'ı çok seviyorum. Canımı veririm onun için. Abim kendisi. Yuvam yıkıldı başkanım. Evimi sattım" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Öğle arasında Twitter gerginliği

Şike davasında duruşmaya verilen öğle arasında Fenerbahçeli yöneticiler ile Trabzonsponlu yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin Fenerbahçe Eski Asbaşkanı Ali Koç’un duruşmadan notları Twitter’da paylaşan bir kişiye tepki göstermesi üzerine başladığı öğrenildi.

Şike davasında duruşmaya verilen öğle arasında salondakilerin koridora çıktığı sırada Ali Koç’un duruşmadan notları Twitter’da paylaşan ve Trabzonsporlu olduğu öğrenilen kişinin yanına giderek yalan yanlış bilgiler yazdığı iddiasında bulundu.

Bunun üzerine orada bulunan Trabzonspor kongre üyelerinden sanık Zeki Mazlum da Koç’a, “Siz neden karışıyorsunuz" karşılığını verdi.

Bu ifadeler üzerine gerginlik çıktı. Koç ile Mazlum arasında itişme yaşandı. Avukatlar ve diğer yöneticiler araya girerek ikiliyi ayırdı. Taraflar arasında sözlü tartışma bir süre daha devam etti. Araya girenlerin sakinleştirmesiyle tartışma sona erdi.

Haldun Şenman'ın çarpraz sorgusu

"Futbolda şike" iddiaları üzerine açılan davada verilen 1 saatlik öğle arasının ardından devam edildi. İlk olarak tutuklu sanık Haldun Şenman’ın çapraz sorgusu yapıldı. Sanık Şenman da iddiaları kabul etmediğini belirterek, “Tutuklu olmamın nedeni aslı astarı olmayan dedikodular. Herhangi bir telefon konuşmamda sorular bende, gelin vereyim demiş miyim?" dedi. Olgun Peker’in, “Ben senden soruları istedim mi?" sorusuna Şenman, “Hayır, olmadı" diye yanıt verdi. Transferle ilgili her türlü işleme baktıklarını belirten Şenman, “Sınavı yapmak ile biz yetkili değildik" dedi. Şenman’ın ardından tutuklu sanık Sami Dinç’in çapraz sorgusu yapıldı. Dinç, “Ben kimi arasam bir şike şüphesi aranmış" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'ndan bilet tepkisi

Dinç’in bir telefon görüşmesindeki ‘emanet’ sözünün bilet anlamında olduğunu söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı, “Bilet desene o zaman. Niye bu kadar zorlamışsınız? Emanet falan demişsiniz. Niye bu kadar gizli konuşuyorsunuz? Biletse bilet yani" dedi.

Bu konuda söz alan Şekip Mosturoğlu da, “Konuşmada geçen ‘emanet’ kelimesi VIP biletidir. Kızımın 23 Nisan töreni olduğu için Şenman’dan almasını istedim. İşim olmasaydı ben alacaktım" diye konuştu.

Olgun Peker'in çarpraz sorgusu

"Futbolda şike" iddiaları üzerine açılan davada tutuklu sanık Olgun Peker’in çapraz sorgusu gerçekleştirildi.

Olgun Peker, “Mahkemede çok yemin ediyorum. Benim hayatımda böyle tarzım olmadı. Ben yalan makinesi talebinde bulundu. Size garip geldi. Niye istedim. Bana karşı önyargının farkındayım"dedi. Bu söze itiraz eden mahkeme başkanı, “Bizim kimseye önyargımız olamaz kimseye karşı. Biz dosyaya bakarız" diye konuştu.

Alper Büfe olayının yaşandığı tarihte Belçika’da olduğunu belirten Peker, “Burada benimle ilgili hiçbir delil yok. Giresun FM olayı var bir de. Bir yazıdan bahsediliyor. O yazıyı inanın hala okumadım. Benim aleyhimde Mustafa Cici diye biri yazıyormuş. Olabilir. Bu olayı yapanlar örtbas etmek için Giresunspor’un adını kullanıyorlar. Olayda bana göre başka bir iş var" şeklinde konuştu.

2007 yılına kadar sinir hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğünü ifade eden Peker, “Şike konusunda alnım ak. Bana bunu ima bile edemediler. Sadece Ömer Ülkü’nün olayından beni bağladıkları görünüyor. Ülkü şike yaptıysa inşallah en ağır cezayı verirsiniz. Çünkü Giresun küme düştü bu nedenden dolayı" ifadelerini kullandı.

Peker’in “Okumadan Ortaokul diploması aldım ben. Bunu Federasyon Başkanı da biliyordu" sözleri üzerine Mahkeme Başkanı “Federasyon Başkanı sahte olduğunu biliyor muydu?" diye sordu.

Peker de, “Federasyon Başkanı ve üyeler dahil herkes benim okumadan aldığımı biliyordu" dedi. Bunun üzerine söz alan Haldun Şenman, “Biz bunu inceledik. Diplomayı Hukuk Kurulu’na gönderdik. Sorun çıkarsa menajerlik sertifikasını iptal ettiririz dedik" ifadelerini kullandı. Tahliyesini talep eden Peker, “93 sanık içinde hakkımda soruşturma yürütüldüğünü bilen tek kişi benim. Kaçma gibi bir düşüncem yok" dedi.

Mahkeme Başkanı: Davanın sonuna gelindi

Futbolda şike" iddiaları üzerine açılan davada müdahil olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatının soruşturmanın genişletilmesi yönünde talepte bulunması üzerine mahkeme başkanı, "Avukat hanım davada sona gelindi, talepte bulunuyorsunuz. Daha önce müdahil olsaydınız. Bu dava Ekim- Aralık'ta biter o zaman. Bizim sadece bu davamız yok" dedi.

Davada söz alan Yıldırım'ın avukatı Şeref Dede, "Samimiyetle söylüyorum, gayretiniz var. Ama acelenizi anlamak mümkün değil. Bu acele ecele götürür" diye konuştu.

Duruşmada bazı sanık avukatları da mütalaadan önce avukatların uzun savunma yapması gerektiğini belirtti. Mahkeme, soruşturmanın genişletilmesi talebini daha sonra değerlendirecek.