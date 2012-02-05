T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı ambulans uçakla Ankara'ya getiriliyor  ANKARA (A.A)

05 Şubat 2012 21:25

-Savcı ambulans uçakla Ankara'ya getiriliyor  ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan cumhuriyet savcısı Hakan Kılıç'ın ambulans uçakla Ağrı'dan Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi. İlçedeki bir şarküteriden alışveriş yaptıktan sonra arabasına doğru giderken silahlı saldırıya uğrayan Hakan Kılıç, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına götürülmüş, ağır yaralı olan Kılıç'ın buradan Erzurum'a sevk edilmesine karar verilmişti. Daha sonra karar değiştirilerek Kılıç'ın ambulans uçakla Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24