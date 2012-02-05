-Savcı ambulans uçakla Ankara'ya getiriliyor ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan cumhuriyet savcısı Hakan Kılıç'ın ambulans uçakla Ağrı'dan Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi. İlçedeki bir şarküteriden alışveriş yaptıktan sonra arabasına doğru giderken silahlı saldırıya uğrayan Hakan Kılıç, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına götürülmüş, ağır yaralı olan Kılıç'ın buradan Erzurum'a sevk edilmesine karar verilmişti. Daha sonra karar değiştirilerek Kılıç'ın ambulans uçakla Ankara'ya gönderildiği bildirildi.