'Savcı Akkaş’a destek verdiğim için hakkımda karalama kampanyası başlatıldı'

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul’da ikinci yolsuzluk soruşturmasını yürüten ve dosyası elinden alınan savcı Muammer Akkaş’a yönelik eleştiriler konusunda Akkaş’a destek tweettleri atan AKP Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, Twitter hesabından hakkında karalama kapmayası başlatıldığını iddia etti.

Yıldırım, tweettlerinde şu bilgileri verdi:

“Facebook ve web sayfamı kapattım. Çünkü korsan saldırılar oldu. Şimdi görüyorum ki fırsatçılara yeniden malzeme çıkmış. Seçim bölgemde, birilerinin yönlendirmesiyle son günlerde, hakkımda yoğun bir karalama kampanyası yapılmaktadır. Bu kampanya içerisindeki şahsiyet fukaralarının seviyesine inmem elbette bana yakışmaz. Siyaseti toplum ve hizmet için değil de sadece enaniyeti ve kendi çıkarları için yapanlar, iftirayı, gıybeti siyaset sananlar yanımda olsalardı kendimden şüphe ederdim. Partisinin Başkanını yıpratmak için her türlü yalanı, iftirayı yayanlar, yerine ilkesizce kendisini pazarlamaya kalkışanlar elbette karşımda olurlar. Herkes kendinden bekleneni yapıyor. Seçim bölgemde yukarıda saydığım tipteki insanlar, fırsatçılar, durumdan vazife çıkarıyor ve güya üstüme geliyorlar. Sizlerin karşımda yani onların karşımda olması benim doğru yerde olduğumun delilidir.”