Savcı Akkaş hakkındaki 'koruma kararı' kaldırıldı, koruma polisleri alındı

25 Aralık soruşturmasını yürütürken dosyadan el çektirilen ve Tekirdağ’a düz savcı olarak atanan eski TMK.10.Maddesiyle Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş hakkındaki “koruma kararı” kaldırıldı. Koruma Komisyonu Akkaş’ın koruma polislerinin görevini değiştirdi.

25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonu gerçekleştiren eski TMK.10.Maddesiyle Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın Tekirdağ’a düz savcı olarak atanmasının ardından koruma polisleri değiştirilmişti.

Geçen hafta da Akkaş’ın koruma polislerinin alındığı ve hakkındaki “koruma kararının” kaldırıldığı ortaya çıktı. 17 Aralık soruşturması sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Cihan Kansız başta olmak üzere birçok savcının koruma polislerinin sayısı azaltılmış daha sonra da mevcut koruma polisleri değiştirilmişti.