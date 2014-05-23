Savcı 27 saat sonra olay yeri Okmeydanı'nda

Dün Okmeydanı'nda yaşanan olaylarda yaşamını yitiren Uğur Kurt'un ölümünü soruşturan Cumhuriyet Savcısı 27 saat sonra incelemek için olay yerine geldi.

Avukat Evrim Deniz Karatana'nın verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında sekiz polisin silahına el konurken, mermi çekirdeğinin, hangi silahtan atıldığının belirlenmesi için evrak, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada, şüpheli polislerin ellerinde barut izi olup olmadığına ilişkin bir inceleme yapılmadı, herhangi bir şüpheli ifadesi alınmadı. Avukatların, soruşturma işlemlerinin jandarma tarafından yapılması talebi şu aşamada kabul görmedi.

Uğur Kurt'un düştüğü nokta savcının gelip inceleme yapmaması üzerine banklarla çevirlerek, üzerine beyaz çarşaf örtülmüştü.

Otopsi raporu

Uğur Kurt'un polis kurşunuyla ölü ölmediğine dair tartışmalar devam ederken, otopsi raporunda “ölümün ‘cesedin sol ense kısmından makroskopik görünümüne göre muhtemelen 9 mm çaplı, gömlekli, önden ve dipten deforme, üzerinde yiv ve set izleri bulunan 1(bir)adet mermi çekirdeği elde edildi’ sonucu meydana geldiği “ belirtildi.

24 saat geçmesine rağmen savcının olay yerine gelmemesi ve olay yeri inceleme yapmaması tepkilerine neden oldu.



Cemevi bahçesinde ise olay yerinin üzeri bir örtü ile kapatıldı ve inceleme yapması için savcının gelmesi bekleniyor.



Cemevinde toplanan vatandaşlar savcının olay yerine gelmesini istiyor. Vatandaşlar"Aramamıza rağmen savcı buraya gelmiyor. Görünen o ki delilleri karartmak istiyorlar" dedi.



Uğur Kurt'un ölümünü soruşturan Cumhuriyet Savcısı nihayet 27 saat sonra inceleme için olay yerine geldi.

İşte o rapor: