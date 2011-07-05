Savcı 18 kişinin tutuklanmasını talep etti

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevkedilen 22 kişinin sorgusu tamamlandı. Futbolcu Mehmet Yıldız, Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Özcan Üstüntaş ve Halil Köntek sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık 18 kişiyi ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.
Futbolda deprem etkisi yaratan şike soruşturmasında, savcılık, ifadelerini aldığı 18 kişi hakkında tutuklama talep etti.
Pazar günü başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da olduğu 59 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 22'si emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.
Savcılık, aralarında Eskişehirsdporlu futbolcu Mehmet Yıldız’ın da bulunduğu 4 kişiyi serbest bırakırken, 18 kişiyi de tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.
Şikeden gözaltına alına 22 kişi adliyeye sevk edildi