Savcı 18 kişinin tutuklanmasını talep etti

T24-

Pazar günü başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da olduğu 59 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 22'si emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık, aralarında Eskişehirsdporlu futbolcu Mehmet Yıldız’ın da bulunduğu 4 kişiyi serbest bırakırken, 18 kişiyi de tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.







Şikeden gözaltına alına 22 kişi adliyeye sevk edildi



