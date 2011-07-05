T24 LogoT24 Logo
Spor

Savcı 18 kişinin tutuklanmasını talep etti

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevkedilen 22 kişinin sorgusu tamamlandı.

05 Temmuz 2011 03:00

T24- Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevkedilen 22 kişinin sorgusu tamamlandı. Futbolcu Mehmet Yıldız, Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Özcan Üstüntaş ve Halil Köntek sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık 18 kişiyi ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Futbolda deprem etkisi yaratan şike soruşturmasında, savcılık, ifadelerini aldığı 18 kişi hakkında tutuklama talep etti.

Pazar günü başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da olduğu 59 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 22'si emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık, aralarında Eskişehirsdporlu futbolcu Mehmet Yıldız’ın da bulunduğu 4 kişiyi serbest bırakırken, 18 kişiyi de tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.



Şikeden gözaltına alına 22 kişi adliyeye sevk edildi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24